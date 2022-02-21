Türkiye'de en çok konut satın alan İranlılar oldu

Türkiye'de en çok konut satın alan İranlılar oldu

Türkiye genelinde ocak ayında yapılan konut satışları açıklandı. Her yıl birçok yabancı uyruklu vatandaşın ilgi gösterdiği Türkiye'de, en çok konut satın alan İranlılar oldu.

Türkiye İstatikstik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde ocak ayında 88 bin 306 konut satıldığı belirtildi.



Konut satışları, bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 25,1 artarak 88 bin 306'ya ulaştı. Satışlarda en yüksek rakama 15 bin 110 konut satışı ve yüzde 17,1 ile İstanbul oldu.



Satış oranına göre İstanbul'u 8 bin 255 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 5 bin 486 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller ise sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 31 konut ile Hakkari ve 44 konut ile Bayburt oldu.

YABANCILARA 4 BİN 186 KONUT SATIŞI YAPILDI

Yabancılara yapılan konut satışlarında ise geçen yıla oranla artış gözlemlendi. Bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 56,5 artan konut satışları 4 bin 186 oldu.



Yabancı uyruklu vatandaşların satın aldığı konut sayısı yüzde 4,7 olurken ilk sırayı bin 771 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 914 konut satışı ile Antalya, 269 konut satışı ile Ankara izledi.





EN ÇOK KONUT SATIN ALAN İRANLILAR OLDU

Her yıl birçok yabancı uyruklu vatandaşların da konut satın aldığı Türkiye'de, en çok konut satın alan İranlılar oldu.

İran vatandaşları Türkiye'den 761 konut satın alırken İran vatandaşlarını 513 konut ile Irak, 479 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.