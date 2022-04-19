Türkiye'de en fazla konut Esenyurt'ta satıldı

TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de son 7 yılda satışı yapılan 272 bin 281 konut sayısıyla Esenyurt ilçesi ilk sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı için konut satış istatistiklerini açıkladı.

TÜK'in verilerine göre; Türkiye'de 2015 yılından bu yana toplam 8 milyon 786 bin 519 konut satıldı.İstanbul'da bu tarihler arasında 1 milyon 781 bin 485 konut alım satımı yapıldı.

En fazla konutun satıldığı 3 ilçe

TÜİK verilerine göre son 7 yılda en fazla konut satışı İstanbul'da yapılırken, en fazla satışın yapıldığı ilçeler de bellirlendi.

Türkiye'de 2015 - 2022 yılları arasında en fazla konut 272 bin 281 ile Esenyurt ilçesinde satılırken, Ankara'nın Çankaya ilçesi 166 bin 76 adetle ikinci, Keçiören ise 120 bin 487 satışla üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye'nin en fazla nüfusa sahip ilçesi ise Esenyurt olarak öne çıkıyor. Her bütçeye uygun dairenin bulunabildiği ilçede sıfır ve ikinci el konut sayısı da olduça fazla.

Uzmanlar, Esenyurt'ta konut fiyatlarının İstanbul ortalamasının altında kaldığını, bu ilçede 1+1'den 4+1'e kadar her aileye hitap eden daireler bulunması nedeniyle fiyatların da bu yönde ilerlediğini belirtiyor.

Esenyurt'ta imar krizi yaşanıyor

Esenyurt ilçesinde imar krizi nedeniyle çok sayıda vatandaşın evlerini teslim alamadığı da biliniyor. Bazı ev sahipleri banka kredilerini ödemeye devam ederken, aynı zamanda kira ödemeyi de sürdürüyor.

İmar krizi nedeniyle mağdur olduğunu ifade eden çok sayıda kişi, 20 firmanın çeşitli projelerinden ev almaları nedeniyle satış ofisler, kamu kurumları ve mahkemeler arasında gidip geliyor.

İnşaatların yavaş ilerlediğini ve durduğunu belirten mağdurlar, firmaların ek süre istediğini ve süre bitiminde hiçbir faaliyet göstermediğini belirtiyor.