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    Türkiye'de gayrimenkul satışı geçen ay yüzde 6 azaldı

    Ülke genelinde bu yılın ocak-ekim döneminde gayrimenkul satış işleminde, 31 milyar 374 milyon 314 bin 564 lira tapu harcı geliri elde edildi.
    • 09.11.2022 - 13:18
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 13:27
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    Türkiye'de gayrimenkul satışı geçen ay yüzde 6 azaldı

    Ülke genelinde, ilk 10 ayda, 2 milyon 705 bin 175 gayrimenkul satış işlemi yapıldı.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, geçen ay 292 bin 953 gayrimenkul satışında düşüş yaşandı.

    Eylül ayına göre, gayrimenkul satış işlemi sayısı yüzde 6 azaldı.

    Ocak-ekim dönemindeki işlemler

    Yapılan işlemlerden 31 milyar 374 milyon 314 bin 564 lira tapu harcı gelir elde edildi.

    İşlemlerin 1 milyon 138 bin 848'ini konut, 468 bin 904'ünü arsa, 771 bin 429'unu tarla, 122 bin 273'ünü iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazların satışı oluşturdu.

    Türkiye de gayrimenkul satışı geçen ay yüzde 6 azaldı #1

    İstanbul ilk sırada

    AA'nnı haberine göre, en çok satış işlemi yapılan iller arasında 329 bin 57 satışla  İstanbul, ilk sırada yer aldı.

    İstanbul'u 169 bin 965 ile Ankara, 137 bin 213 ile İzmir, 103 bin 761 ile Antalya, 97 bin 846 ile Bursa, 82 bin 698 ile Konya izledi.

    Türkiye de gayrimenkul satışı geçen ay yüzde 6 azaldı #2


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