Türkiye'de yüzde 52,70 konutun deprem sigortası bulunuyor

Deprem bölgesinde yer alan Türkiye'de yaklaşık 10 milyon konutun deprem sigortası olmadığı belirlendi.

1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Türkiye'nin muhtemel deprem afetine dayanıklılığı araştırıldı.

Yapılan araştırmalar kapsamında bulunduğu bölgenin yanı sıra ülke ekonomisini sarsabilecek şiddette bir afet türü olan deprem, Türkiye'de en sık rastlanan afet türü olarak biliniyor.

Devletin güvence olarak sunduğu Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), konutları afetlere karşı güvence altına alıyor.

Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasının başladığı 27 Eylül 2000'den itibaren gerek kurum gerekse sigorta şirketleri, toplumda sigorta bilincini artırmak amacıyla çok sayıda kampanya düzerken bu oranının istenilen düzeye çıkması için çalışmaların hız kesmeden devam ettiği belirtiliyor.

DEPREM SİGORTASINA EN ÇOK İLGİ GÖSTEREN BÖLGE MARMARA

DASK verilerine göre, ülkede en yoğun kentleşmenin yaşandığı ve 6 milyon 840 bin konutun yer aldığı Marmara, deprem sigortasına en fazla ilgi gösteren bölge oldu.

Bölgede yüzde 62,40'lık oranla 4 milyon 265 bin 218 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor.

Marmara Bölgesi'ni, yüzde 52,40 ile Ege, yüzde 48,70 ile İç Anadolu, yüzde 46,30 ile Güneydoğu Anadolu, yüzde 46,10 ile Doğu Anadolu, yüzde 45,70 ile Akdeniz ve yüzde 42,90 ile Karadeniz takip ediyor.

9 MİLYON 470 BİN 258 KONUTUN DEPREM SİGORTASI YOK

Bugüne kadar Türkiye genelindeki 20 milyon 32 bin konuttan yüzde 52,70'i, yani 10 milyon 561 bin 742 konut için deprem sigortası yaptırıldı. Henüz 9 milyon 470 bin 258 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunmuyor.

HASAP SAHİPLERİNE 1 MİLYAR 159 MİLYON ÖDENDİ

DASK'ın kurulduğu Eylül 2000'den bu yana meydana gelen depremler sonrasında hasar sahiplerine 1 milyar 159 milyon lira ödemede bulunuldu.

SİGORTALILIK ORANININ EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER HAKKARİ, GÜMÜŞHANE, MUŞ

Büyükşehirlerin sigortalılık oranları, İstanbul'da yüzde 62'ye, İzmir'de yüzde 56,30'a, Ankara'da yüzde 56,10'a, Bursa'da yüzde 55,70'e ve Antalya'da yüzde 51,30'a ulaştı.

Deprem sigortalılık oranı en yüksek iller yüzde 82,80 ile Bolu, yüzde 80,50 ile Yalova ve yüzde 76,60 ile Tekirdağ olurken, sigortalılık oranının en düşük olduğu iller yüzde 13,30 ile Hakkari, yüzde 29 ile Gümüşhane ve yüzde 30,20 ile Muş olarak belirlendi.



