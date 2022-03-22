Türkiye'deki konutlar, Rus ve Ukraynalı alıcıların gözdesi oldu

Savaştan kaçan Rus ve Ukraynalıların çevrimiçi konut aramalarında geçtiğimiz yıla göre sırasıyla yüzde 51 ve 63 olmak üzere artış yaşandı.

Çevrimiçi konut platformu olan Emlakjet, gündem özelinde bir araştırma yayınladı.

Veri tabanındaki hareketlerden yola çıkarak Rus ve Ukraynalı ziyaretçilerin aramalarına odaklanan firma, Türkiye'deki konut talebine yönelik inceleme yaptı.

Slavların Türkiye'de baktığı konut oranında bir artış gözlemlediklerini ifade eden firma, Ruslar ve Ukraynalıların konut aramalarının geçen yıla göre önemli ölçüde arttığını ve en çok konut araması yapılan şehrin Antalya olduğunu duyurdu.

KONUT SATIŞI YÜZDE 55 ARTTI

TÜİK verilerine göre, 2022 Şubat ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55 artarken, Rusya’dan Türkiye’de konut alanlar yüzde 96, Ukrayna’dan Türkiye’de konut arayanlar yüzde 85 arttı.

KONUT ARAMALARI RUSLARDA YÜZDE 51'İ, UKRAYNALILARDA YÜZDE 63'Ü GEÇTİ

Rusya ve Ukrayna’nın konut alışındaki yükselen trendi, emlakjet.com konut arama verileri de destekledi. Geçen yıl şubata göre Rusya kaynaklı konut aramaları yüzde 51, Ukrayna kaynaklı konut aramaları yüzde 63 artış gösterdi.

YABANCIYA KONUT SATIŞI YÜZDE 55 ARTTI

Yabancılara yapılan konut satışları şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55 artarak 4 bin 591 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,7 oldu.

UKRAYNALILARIN KONUT ALIMI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 85 ARTIŞ GÖSTERDİ

Yabancıya konut satışları son iki yılın en yüksek rakamına ulaşırken, Rusya vatandaşları arasında Türkiye'de ev alanlar 259’dan 509’a çıkarak yaklaşık geçen yıla göre 2 kat arttı. Ukrayna vatandaşları arasından konut alanlarsa şubatta 111’e ulaşarak geçen yıla göre yüzde 85 arttı.

RUSLAR VE UKRAYNALILARIN İLK TERCİHİ ANTALYA

Emlakjet.com verilerine göre Ruslar ve Ukraynalıların Türkiye’deki konut aramalarında Antalya ili öne çıkıyor. Konut aramalarında Antalya’nın payı Ruslar arasında tüm aramalar içinde yüzde 31, Ukraynalılar arasında tüm aramalar içinde yüzde 32 oldu. Hem Rusya hem Ukrayna kaynaklı aramalarda Antalya ili birinci olurken, Antalya’yı takiben Rusya için en çok konut aranan iller İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa oldu. Ukrayna için ise Antalya’yı takiben en çok konut aranan iller İstanbul, Mersin, Ankara ve İzmir olarak sıralandı.

RUSLAR’DAN BEYLİKDÜZÜ’NE DE İLGİ BÜYÜK

Açıklanan verilere göre, Rusya vatandaşlarının Türkiye’de arama yaptıkları konut aramalarının yüzde 7’si, Ukraynalıların ise yüzde 16’sı Alanya ilçesinde bulunuyor. En çok arama yapılan ilçelerde Ruslar için listede Alanya ilçesini; İstanbul Beylikdüzü, Antalya Konyaaltı, Antalya Manavgat ve Antalya Muratpaşa takip etti. Ukraynalıların en çok konut aradığı ilçelerse Alanya’nın ardından; Antalya Konyaaltı, Ankara Mamak, Antalya Finike ve Manisa Alaşehir oldu.

“ANTALYA’YA OLAN İLGİ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM DE ARTACAK”

Savaşların tüm insanlık için kötü olduğunu ve bu nedenle son yıllarda dünyada yoğun göç hareketlerine neden olduğunu belirten Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, son olarak Rusya ve Ukrayna arasında yaşananların, bölgede Ukrayna’dan çok daha yoğun olmak üzere her iki ülkeden de göç dalgasına neden olduğunu vurguladı. Bu tür hareketlerin gayrimenkul pazarına da çeşitli etkilerinin olduğunu ifade eden Tolga İdikat, "TÜİK satış verilerine ve emlakjet.com konut arama verilerine baktığımızda son dönemdeki savaş koşullarının Rus ve Ukraynalı vatandaşlarının yanı sıra bu bölgelerde yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'de konut aramaya yönlendirdiğini düşünüyoruz. Konut satışlarının bir yılda iki kata yaklaşan artışlarını, konut aramalarında gördüğümüz Rusya için yüzde 51 Ukrayna için yüzde 63 yıllık artış trendi destekliyor. Özellikle Antalya’ya yönelik yoğun ilgi önümüzdeki dönemde, bu şehrimizde gayrimenkul talebinin daha da hareketlenmesi ve dolayısıyla satılık ve kiralık konut fiyatlarının beklenenin üzerinde yükselmesi söz konusu." dedi.