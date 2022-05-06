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    Türkiye'nin en büyük konut sorunu: İzolasyon problemi

    Bugün TÜİK'in açıkladığı araştırmanın sonuçlarına göre; 2021'de konut ve çevre alanında yaşanan sorunlar tespit edildi.
    • 06.05.2022 - 11:21
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 11:54
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    Türkiye'nin en büyük konut sorunu: İzolasyon problemi

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) , 2021 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırmasını yayınladı.

    Buna göre; konuttaki en büyük sorun, izolasyon eksikliğinden dolayı ısınamama problemi oldu.

    2020-2021 Konut ve çevre problemleri

    • Kurumsal olmayan nüfusun konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu yüzde 34,3.
    • Sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçeveleri vb. problermler yüzde 33,9.
    • Trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlar yüzde 23,4.
    • Komşulardan ve sokaktan gelen görültü yüzde 15,7.
    • Odanın karanlık olması ve yeterli ışık alamaması 16,3.

    Türkiye nin en büyük konut sorunu: İzolasyon problemi #1

    Türkiye nin en büyük konut sorunu: İzolasyon problemi #2


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