Türkiye'nin en büyük konut sorunu: İzolasyon problemi

Bugün TÜİK'in açıkladığı araştırmanın sonuçlarına göre; 2021'de konut ve çevre alanında yaşanan sorunlar tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) , 2021 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırmasını yayınladı.

Buna göre; konuttaki en büyük sorun, izolasyon eksikliğinden dolayı ısınamama problemi oldu.

2020-2021 Konut ve çevre problemleri

