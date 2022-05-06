- Haberler
- Emlak Haberleri
- Türkiye'nin en büyük konut sorunu: İzolasyon problemi
Türkiye'nin en büyük konut sorunu: İzolasyon problemi
Bugün TÜİK'in açıkladığı araştırmanın sonuçlarına göre; 2021'de konut ve çevre alanında yaşanan sorunlar tespit edildi.
- 06.05.2022 - 11:21
- Güncelleme : 06.05.2022 - 11:54
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) , 2021 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırmasını yayınladı.
Buna göre; konuttaki en büyük sorun, izolasyon eksikliğinden dolayı ısınamama problemi oldu.
2020-2021 Konut ve çevre problemleri
- Kurumsal olmayan nüfusun konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu yüzde 34,3.
- Sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçeveleri vb. problermler yüzde 33,9.
- Trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlar yüzde 23,4.
- Komşulardan ve sokaktan gelen görültü yüzde 15,7.
- Odanın karanlık olması ve yeterli ışık alamaması 16,3.