Türkiye'nin müteahhitlik sektörü için Rusya ve Ukrayna önem taşıyor

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, "Gerek Rusya gerek Ukrayna hem müteahhitlik hem de turizm açısından çok önem verdiğimiz iki ülke." dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon düşmüyor.

Son dönemde savaşın eşiğine gelen iki ülke, Türkiye'nin müteahhitlik ve turizm açısından büyük önem verdiği ülkeler arasında yer alıyor. Öte yandan Türkiye'de enerji, inşaat, gıda gibi birçok sektörün hem Rusya hem de Ukrayna ile çeşitli iş birlikleri bulunuyor.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Rusya'da devam eden yaklaşık 21 milyar dolar değerinde 150 projenin, Ukrayna'da ise 3 milyar dolarlık yeni alınan bir projenin bulunduğu bildirdi.

Özellikle Türkiye'nin müteahhitlik sektörü açısından Rusya en önemli pazar konumunu korurken Ukrayna da artan ivmesiyle sektörün yeni gözde pazarları arasında yer aldığı belirtildi.

Eren, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin Türk müteahhitlik sektörüne ilişkin yansımalarını değerlendirdi.

95 MİLYAR DOLARLIK İŞ ALINDI

Rusya'nın uzun yıllardır açık ara en yoğun pazarları olduğunu ifade eden Eren, 1972'den bu yana söz konusu ülkeden 95 milyar dolarlık iş aldıklarını söyledi.

Erdal Eren, 3 yıldır Rusya'da aldıkları işlerin toplamının yaklaşık 22 milyar dolar olduğu bilgisini vererek, "Sadece 2021'de 30 adet 11 milyar dolar tutarında iş aldık. Şu anda Rusya'da yaklaşık 21 milyar dolar değerinde 150 projemiz devam ediyor." dedi.

"UKRAYNA'DA 3 MİLYAR DOLARLIK YENİ PROJELERİMİZ VAR"

Ülkelerle siyasi ilişkiler ısındığında müteahhitlik iş birliklerinin de arttığına dikkati çeken Eren, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'da da son yıllarda ciddi bir proje alışımız başladı. 2019'da 7, 2020'de 10, 2021'de 34 sözleşme imzalamışız. Ukrayna'da 3 milyar dolar değerinde yeni aldığımız, başlayan veya başlayacak projelerimiz var. 1972'den bugüne kadar Ukrayna'da yaptığımız proje tutarı yaklaşık 9 milyar dolar. Ukrayna ekonomisindeki canlanmaya paralel olarak, AB'den gelen fonları da kullanarak altyapı projelerini yaptırmaya başladılar. Neredeyse çoğunu bizler alıyoruz. Şu anda bile firmalarımız orada çıkan bazı kara yolu ihaleleri için teklif hazırlıyorlar." şeklinde konuştu.

DONETSK VE LUHANSK'TAN 2 YILDIR UZAK DURULUYOR

Eren, Ukrayna'nın sorun yaşanan bölgeleri Donetsk ve Luhansk'ta Türk müteahhitlerinin proje üstlenmediğine işaret ederek, "Son dönemde meslektaşlarımız bu krizin başladığını hissettiği için, bunun yanı sıra Dışişleri Bakanlığımızın ve büyükelçiliğimizin uyarısıyla 2 yıldır biz o bölgeden uzak duruyoruz." dedi.

TÜRKİYE'DEKİ TURİZM TESİSLERİNİN YÜZDE 80'İNİ TÜRK MÜTEAHHİTLERİ İNŞA EDİYOR

Ukrayna ve Rusya krizinin Türk müteahhitleri etkileyecek diğer bir boyutunun da enerji maliyetleri olduğunu vurgulayan Eren, bunun hem Türkiye hem de yurt dışındaki projelerinin maliyetlerini artıracağını anlattı.

Eren, Türkiye'deki turizm tesislerinin yaklaşık yüzde 80'inin Türk müteahhitleri tarafından inşa edildiğini, bir kısmının da bu firmalarca işletildiğini, Akdeniz ve Ege'de Türk müteahhitlerinin inşa ederek işlettikleri turizm tesislerinin bulunduğunu söyledi.