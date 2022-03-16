Ucuz TOKİ konutlarına başvurular başladı

Konut fiyatlarındaki artış dar gelirli vatandaşların konut hayallerini zorlaştırırken TOKİ, birçok ilde uygun fiyatlı daireleri satışa çıkardı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli vatandaşlar için proje kapsamındaki daireleri uygun fiyatla satışa çıkardı.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde pek çok ilde ev fiyatları 1 milyon TL'nin üzerine çıktı.

Her geçen gün artan konut fiyatları, asgari ücretle çalışanları ve emeklilerin konut satın alma hayallerini etkilese de TOKİ, evi olmayan ve TOKİ'den ilk kez ev alacak olan kişilere kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sundu.

BORÇ BİTENE KADAR KİRAYA VERİLMİYOR

Düşük konut peşinatı ve aylık taksit tutarları ile satışa çıkarılan konut projelerinde vatandaşlar, kiradan bile düşük taksitlerle ev sahibi olma fırsatı elde edecek.

Evlerin borcu bitene kadar kiraya verilmesine izin verilmiyor. Bu kapsamda vatandaşlara dairelerinde oturmak amaçlı konut alımı için başvuru imkanı sunulacak.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Resmi sitede TOKİ satılık konut ilanları ile Tokat, Tekirdağ, Konya, Kırıkkale, Karaman ve Düzce illerinde satılık konutlar için başvurular başladı.

EN DÜŞÜK 3+1 KONUT FİYATI 200 BİN TL

Vatandaşların TOKİ projelerine olan ilgileri her geçen gün artarken satışa sunulan projelerde en düşük 3+1 konut fiyatı 200 bin 40 TL ve 222 bin 313 TL olarak ilan edildi.

Satışa sunulan konutlarda en düşük konut peşinatı 20 bin TL ve en düşük aylık taksit tutarı 889 TL olarak duyuruldu.