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    Ülke genelinde afet sonrası kentsel dönüşüm çalışmaları

    Türkiye'de, 2016'dan itibaren 46 ilde deprem, sel, fırtına ve yangın gibi yıkıcılığı yüksek doğal afetin ardından konut inşaları için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.03.2022 - 15:16
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 15:47
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    Ülke genelinde afet sonrası kentsel dönüşüm çalışmaları

    Geçtiğimiz yıl kapsamında ülkenin birçok bölgesinde doğal afetler yaşandı.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekonomik kayıplara neden olan afetlerin etkileri gidermek amacıyla birçok çalışma başlattı.

    Bu kapsamda Antalya, Muğla, İzmir, Kastamonu, Sinop, Bartın, Rize, Artvin, Giresun, Elazığ ve Malatya'da yaşanan doğal afetlerin ardından özellikle konut ihtiyaçları hızla inşa edilerek vatandaşlara teslimleri gerçekleştirildi.

    32 BİN KONUT İNŞASINDA SONA GELİNDİ

    Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 2 yıl geçti. Bu süreçte büyük hasarın yaşandığı bölgede ve depremden etkilenen Malatya'da toplam 32 bin konutun inşasının yüzde 90'ı tamamlandı.

    Ülke genelinde afet sonrası kentsel dönüşüm çalışmaları #1

    İZMİR'DE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

    30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de yaşanan depremde bin 500 konut ve ticari bağımsız birimin inşaatı ise devam ediyor.

    GİRESUN'DA 730 KONUT İNŞASI BİTTİ

    Giresun'da 22 Ağustos 2020'de yaşanan sel felaketinde büyük zarar gören Dereli ilçesinde 730 konut inşası tamamlandı. Kastamonu, Sinop ve Bartın’da bin 265, Rize'de ise 400 konutun inşaat çalışmaları sürdürülüyor.

    730 AHIR YAPILDI

    2021 yılının yaz aylarında yaşanan ve dünyada yankı uyandıran Antalya ve Muğla yangınları sonrasında toplam bin 450 konut ve 730 ahır inşa edildi.

    Ülke genelinde afet sonrası kentsel dönüşüm çalışmaları #2


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