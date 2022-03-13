Uluslararası gayrimenkul fuarına Türkiye de katılacak

Sektör temsilcilerinin bir araya gelmeye hazırlandığı MIPIM fuarı, 15-18 Mart'ta gerçekleşecek.

15-18 Mart 2022 tarihlerinde Fransa’nın Cannes şehrinde 31. kez düzenlenecek olan MIPIM’de, dünya gayrimenkul sektörünün temsilcileri bir araya gelecek.

Fuar, Fransa'nın Cannes şehrinde 31'inci kez düzenlenecek.

100 ÜLKEDEN 25 BİN SEKTÖR TEMSİLCİSİ KATILACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından edinilen bilgiye göre, 'Kentsel Dönüşümü Yönlendirmek' temasıyla düzenlenecek Uluslararası Gayrimenkul Fuarı MIPIM 2022'de, 3 bin 800 firma stant kuracak, 100 ülkeden 25 bin sektör profesyoneli ve 6 binden fazla yatırımcı katılacak.

Büyük hazırlıkların yapıldığı fuar, eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın açılış konuşmasıyla başlayacak.

ELE ALINACAK 6 KONU

MIPIM 2022'de bu yıl ele alınacak konu başlıkları; 'yaşanabilir şehirler', proptech diye adlandırılan 'gayrimenkul teknolojileri', 'yükselen değer ofisler', 'gayrimenkul değerleme', 'konut ve yeşil mutabakat' isminde altı ana başlık altında toplanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin fuarın ilk gününde İstanbul Pavilyonu'nun açılışını yapacağı öne sürülüyor.

Programın ikinci gününde Kurum ve Nebati, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) tarafından düzenlenecek olan 'uluslararası yatırımcı kahvaltısı' programına katılacak.

TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN FİRMALARI KATILACAK

Bakanlar ayrıca fuar alanında yer alan Türk firmalarını ve uluslararası ülke pavilyonlarını da ziyaret edecek.

Dünyanın dört bir yanından gayrimenkul sektöründeki yatırımlara yönelik projelerin paylaşıldığı fuarda Türkiye'nin önde gelen firmaları katılacak.