Üniversite kayıt sürecinin başlamasıyla emlak sektörü hareketlendi. Kiralık eve çıkmak isteyen öğrenciler şimdiden ev bakmaya başladı.

22-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan üniversite kayıt süreci başladı. İstanbul'u tercih eden öğrenciler şimdiden ev telaşına kapıldı. Öğrencilerin talepleri emlak sektöründe hareketliliğe yol açtı. Emlakçılar bu dönemde kiralık eve olan talebin arttığını belirtti.

Memleketten kapora gönderen var

İstanbul'a şehir dışından gelecek öğrencilerin daha gelmeden kendilerini aramaya başladığını ifade eden emlakçı Taner İşlek, "Şehir dışından kapora göndermek isteyenler var, akrabalarını gönderen öğrenciler var. Öğrenciler genelde eşyalı evleri tercih ediyorlar, bu da fiyatları artırıyor. Öğrenciler eğitim döneminde kiralık evler ile uğraşmak istemiyorlarsa bir an önce kiralık evlerini tutsunlar.'' diye konuştu.

Üniversite öğrencilerinin ev telaşı başladı ViDEO







Kiralar 4 binden başlıyor

İşlek, öğrencilerin geç kalmamalarını önererek ''Kira fiyatları Bahçelievler'de 4 binden başlayıp 7 binlere kadar çıkıyor." dedi.

Bazı ev sahipleri öğrenciler kalabalık olduğunda kabul etmiyor

İHA''dan alınan habere göre , kiralık evlere bu dönemde talebin arttığını belirten İşlek, ''Kira fiyatları son dönemde yükseldi. Bu sebeple 3-4 kişi kalmak isteyen öğrenciler var. İstanbul'da bazı ev sahipleri öğrencileri kalabalık olduğunda kabul etmiyor. Ev sahipleri öğrencilere kolaylık sağlamalı, öğrenciler bizim geleceğimiz." şeklinde konuştu.



