Uzmanlara göre yıl sonunda kiralar yüzde 30 düşecek

Emlak uzmanları, evini yüksek rakamlarla kiralayanların önemli kısmının parasını düzenli alamadığı için pişman olduğunu ve bu süreçte kiraların yüzde 20-30 gerileyeceğini belirtti.

Emlak uzmanlarına göre, emlak piyasasında kısa zaman önce kiralarda yaşanan fahiş fiyat atışları; kiracı vatandaşları zor durumda bırakırken, konutunu yüksek fiyatla kiralayan ev sahipleri de paralarını düzenli olarak alamamaktan şikayetçi.

Uzmanlara göre, yüksek fiyat artışı nedeniyle son dönemde kiralık konut talebinde azalma yaşanıyor ve bu gelişmeler kiraları aşağıya çekecek.

"Evini yüksek kiraya veren pişman"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, evini yüksek rakamlardan kiraya veren mülk sahiplerinin önemli kısmının pişman olduğunu belirterek, "İlk 4-5 ay güzel gidiyor ancak sonraki aylarda ödemelerin zamanında yapılamadığı görülüyor. Son dönemde yüksek gelir hevesiyle aşırı zam yaparak evini kiraya veren ya da mevcut kontratını yüksek rakamla yenileyen mülk sahiplerinin önemli kısmı pişman." dedi.

Aşa, değerlendirmesinde kira düşüşlerinni daha önce de yaşandığını belirterek, "İddia ediyorum ki bu sene sonunda satılıklarda da kiralıklarda da düşüş başlayacak. 2023'te 10 bin liralık evlerin 6-7 bine düştüğünü göreceğiz." diyerek yüzde 30'a varan düşüşler yaşanacağını savundu.

Nizameddin Aşa: Yıl sonunda kiralar yüzde 30 düşecek ViDEO

"Gelirler kiralarla aynı düzeyde artmadı"

Aşa, kira fiyatlarında son dönemlerde yaşanan artışlarından bahsederek, insanların gelirlerinin aynı düzeyde artmadığını söyledi.

"Kiracı profili belli"

AA'nın haberine göre, şu anda İstanbul'da istenen kiraların ödenemeyecek düzeyde olduğuna dikkati çeken Aşa, "Çünkü kiracı profili belli. 10-15 bin lira kira ödemek kolay değil. Bunun üzerine su, elektrik ve doğalgaz faturalarını koyduğunuz zaman içinden çıkılamayacak hal alıyor. Bunu herkes karşılayamaz." diye konuştu.

"Birçok mal sahibi mahkemelik ve icralık"

Aşa, birçok mal sahibinin mahkemelik ve icralık olduğunu kaydederek, "Hatta eve zarar verip habersiz konuttan çıkan kiracılar var. Kiracılar ile ev sahipleri arasında ciddi kavgalar var." ifadelerini kullandı.

"Ev sahibi ' 10 bin liraya vereceğime 6-7 bin lira olsun ama zamanında ödesin' diyor"

Aşa açıklamasında, "Çünkü ilk 4-5 ay güzel gidiyor ancak sonraki aylarda ödemelerin zamanında yapılamadığı görülüyor. Bu nedenle mal sahiplerinin önemli kısmı pişman oluyor. Özellikle sadece kira geliri olan ev sahipleri '10 bin liraya vereceğime 6-7 bin lira olsun ama zamanında ödesin' diyor. Ev sahiplerinde bu psikoloji hakim olmaya başladı."





"Kiralar yüzde 20-30 geriye çekilecek"

Nizameddin Aşa, son dönemde kiralık konut talebinde azalma yaşandığını, evlerde kiralık afişlerinde artış görüldüğünü söyleyerek, "Bunlar arzın artacağına işarettir. Olağanüstü değişimler olmazsa kiralarda düşüş bekliyoruz. Kiralarda hafif hafif geri çekilme başladı. Önümüzdeki dönemde, mevcut fiyatlardan, yüzde 20-30 geriye çekileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tahliye davaları arttı"

Konu ile ilgili görüşlerini paylaşan Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özcan da daha önce mülk sahiplerini, "önemli olan yüksek kira almak değil, tahsilatı sürdürülebilir şekilde düzenli yapabilmek." şeklinde uyardıklarını anımsattı.

Yüksek rakamlarla tuttuğu evin kirasını ödeyemeyenlerin olduğunu dile getiren Özcan, "Çünkü son aylarda (kira tahsilatı yapılamadığı için) tahliye davalarında artışlar yaşanıyor. Bazı ev sahiplerinin pişman olduklarını duyuyoruz." diye konuştu. Özcan, şu anda kira artışlarında durgunluk yaşandığını sözlerine ekledi.