Yabancı yatırımcılar için yeni kriterler

Konut fiyatlarındaki hızlı yükselişten yerli vatandaş büyük oranda etkilenirken yabancı yatırımcıların yoğun ilgi göstermeye başladı.

2021 yılında döviz kurunda devam eden dalgalanmalar 2022'de de devam ediyor. Tarihin en yüksek zirvesine ulaşan kur oranı, konut fiyatlarını ciddi oranda etkiledi.

Konuttaki hızlı artıştan yerli vatandaşlar olumsuz etkilenirken yabancı konut yatırıcımlarının ilgisi artı.

Bu kapsamda son aylarda Türkiye genelinde yabancıya konut satışında adeta patlamalar yaşanıyor.

NİTELİKLİ ACENTELER TESPİT EDİLECEK

Mevcut durumu ele alan Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER), Ticaret Bakanlığı ile ortak bir çalışmanın startını vererek yabancıya satış yapan acenteleri lisanslandırma kararı aldı. Çalışmalar doğrultusunda nitelikli acenteler seçilerek sektörün kurumsallaşması amaçlanıyor.

GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal, bu durumun sektörün büyümesine engel olduğunu, büyük reklam harcamaları yapan acentelerin iş alamamasına ve işini hakkıyla yapmayanların piyasada var olmalarına neden olmadığı ifade etti.

GENELGENİN ÇIKARILMASI BEKLENİYOR

Son 10 yıldır Türkiye'de yabancıya satışların arttığını ve sistemin günden güne rayına oturduğunun altını çizen Akbal, daha önce uluslararası gayrimenkul satışının hizmet ihracatı kapsamı altında değerlendirilerek teşviklerden yararlanabilmesi için Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü ile çalışma yaptıklarını söyledi. Bakanlığın bu konuda adımlar attığını ifade eden Akbal, ilgili genelgenin çıkarılması için henüz beklediklerini bildirdi.