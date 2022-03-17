Yabancı yatırımcılar Yalova'da 116 konut satın aldı

3 büyük şehrin ortasında bulunan Yalova, konut yatırımında yabancılar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye genelinde şubat ayı bazında konut satışlarını açıkladı.

Açıklanan veriler kapsamında Yalova'da bin 78 konutun satıldığı belirlendi. Öte yandan yabancılara konut satışında ise üç büyük şehrin ardından 116 konut satışıyla 4'üncü sırada yer aldı.

Kentte 2022 yılında toplam yabancılara konut satışı 233’e yükseldi.

"KATAR'DAN YATIRIMCI ARTIK ÇOK AZ"

Gayrimenkul sektörü temsilcisi Hayrettin Yılmaz, 3 büyük şehrin ortasında kalan kentin turizm açısından ön plana çıktığı için konut satışında tercih edildiğini söyledi. Yılmaz, “Irak, Suriye, İran’dan alanlar var. Son dönemde Afganlar da alıyor. Eskiden Katar gibi ülkeden gelen insanlara satılıyordu. Bunlar daha zengin insanlardı. Şu anda o bölgeden yatırımcı çok az” dedi.

"FİYATLARINIZI FAZLA YÜKSELTİYORSUNUZ"

Yabancıların genellikle 5-6 yaşına kadar binaları tercih ettiğini dile getiren Yılmaz, “Fiyatlarımız abartılı. Mal sahibi satıcılara sesleniyorum. Fiyatlarınızı fazla yükseltiyorsunuz. Türk bir insan bu fiyatlarda ne daire alabilir, ne arsa alabilir. Afaki fiyatlardan kaçının” dedi.

"VATANDAŞLIK İÇİN DAİRE FİYATLARI YÜKSEK GÖSTERİLİYOR"

Konut alan yabancıların vatandaşlık almak için fiyatları yüksek gösterdiğini ve bunun sıkıntı oluşturduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu: “500 bin TL değeri 1,5-2 milyon göstermek abartılı. Böyle bir şeyin olmaması gerekiyor. Vatandaşlık için dairenin normal fiyatı 1 milyon TL ise 2 milyon TL gösteriliyor. Bunları eksper değerleri ile gösteriyorlar. Eğer eksper istiyorsanız emlakçılardan isteyelim. Avukatlar bunların eksperlik değerini bildirecek düzeyde değildir. Devlet de bizden değer istediği için afaki bir bedel vermeye durumumuz yok.” dedi.

Kent merkezinde yaşlı binalar en düşük 350 bin TL’den satışı yapılırken sıfır ve binalardaki dairelerin kapısı ise 1 milyon 200 bin TL’den açılmaya başlıyor.