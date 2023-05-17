Yabancılar nisanda en çok Antalya'dan ev satın aldı TÜİK'in nisan ayı için yayınladığı konut istatistiklerine göre nisan ayında hem Türkiye genelindeki konut satışları hem de yabancılara satılan konut sayısında düşüş gerçekleşti.

AA

Türkiye genelinde nisan ayında 85 bin 652 konut satıldı. Yabancılara ise 2 bin 557 konut satışı yapıldı.

Yabancılara yapılan konut satışları nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,3 azalarak 2 bin 557 oldu.

Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3 oldu.

İlk sırada Antalya

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 1.024 konut satışı ile Antalya aldı.

Antalya'yı İstanbul ve Mersin izledi

Antalya'yı sırasıyla 792 konut satışı ile İstanbul ve 186 konut satışı ile Mersin izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları ocak-nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,1 azalarak 13 bin 483 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı

Nisan ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 817 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 377 konut ile İran, 136 konut ile Ukrayna ve 124 konut ile Irak vatandaşları izledi.