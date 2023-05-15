Yalova'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için konteyner çözümü

AA

Yalova'da olası büyük ölçekli depremlere hazırlıklı hale gelmek için çalışmalar sürüyor.

Kentte Marmara Depremi sonrası bina stokunun yüzde 65'i yenilenmişti.

Şehirdeki 5-6 katlı binaların yenilenmesi ve ada bazlı kentsel dönüşümü sürecek.

Özellikle zemin nedeniyle büyük risk altında olan Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki 100 dönüm alanda çalışma başlatıldı.

Kalan yüzde 35'i de dönüştürmeyi hedefleyen Yalova Belediyesi, geçici konaklama için 2 oda 1 salon mutfağı, banyosu, tuvaleti bulunan 60 konteynerden barınma alanı oluşturdu.

18 konut ve 30 iş yerinin bulunacağı mahallede ikamet edenlerin geçici konaklamasını sağlamak için şimdiye kadar 60 konteynerden oluşan barınma alanının kurulumu tamamlandı.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, konteyner kentle hem dönüşümü hızlandırmayı hem de vatandaşların yaşayabileceği mağduriyeti önlemeyi hedeflediklerini söyledi.

Konteyner sayısını en az 100'e çıkarmayı planladıklarını belirten Tutuk, şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Sayın Bakanımız Murat Kurum'un da Yalova ziyaretinde müjdelediği kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Şehrimizde ilk defa böyle bir kentsel dönüşüm çalışması gerçekleştiriyoruz. 100 dönümlük alanda ihale yapıldı ve Bağlarbaşı Mahallemizin şu an yüzde 50'si boşaltıldı. 718 konut, 30 iş yeri olmak üzere bu kentsel dönüşüm projesini tamamlayacağız. Bu bölgede 60 tane 2+1 konteyner kent kurduk. Bu bölgede vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları düşünülerek hazırlıkları sürdürüyoruz. Bağlarbaşı Mahallemizdeki proje bittiği zaman burada konaklayan hemşehrilerimiz evlerine geçecek.