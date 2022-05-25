Yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 22,5 azaldı

TÜİK verilerine göre, ocak-şubat ve mart aylarında ruhsat verilen bina sayısı yüzde 22,5, daire sayısı yüzde 27,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreğine ilişkin yapı ruhsat verilerini açıkladı.

Yayınlanan istatistiklere göre, ocak-şubat ve mart aylarında belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 22,5, daire sayısı yüzde 27,9, yüzölçümü yüzde 21,8 azaldı.

14,9 metrekareye yapı ruhsatı

Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 26,9 milyon metrekare olurken, bu verinin 14,9 milyon metrekaresi konut, 6,6 milyon metrekaresi konut dışı ve 5,4 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak kayıtlara geçti.

En yüksek pay iki ve daha fazla daireli binalara verildi

Kullanma amacına göre en yüksek pay yüzde 66,3 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu. Belediyeler tarafından 2022 yılı birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 17,8 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,4 milyon metrekare ile bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.

Ruhsat verilen bina sayısı azaldı

Bir diğer yandan, yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 7,1 artarken, daire sayısı yüzde 2,4, ve yüzölçümü yüzde 7,9 azaldı.