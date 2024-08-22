İstanbul'da 'Yarısı Bizden’in ilk evlerine taşınmak için gün sayılıyor İstanbul'da oturdukları bina malikleriyle anlaşarak "Yarısı Bizden" kampanyasından yararlanmak isteyenlere örnek oluşturabilecek ilk daireler tamamlanmak üzere.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından yaşlı binaların yerine yenisinin yapılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı "Yarısı Bizden" kampanyasını hayata geçirdi.

Kentsel dönüşümle binasını yenileterek depreme karşı daha sağlıklı binalarda yaşamak isteyenler için bu cazip kampanyadan yararlanmak isteyenler süreci merakla takip ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın hayata geçirdiği "Yarısı Bizden" kampanyasının ilk temeli Üsküdar Salacak Mahallesi’nde atıldı.

ÜSKÜDAR'DA ÖRNEK EVLER YÜKSELİYOR

Üsküdar Salacak Mahallesi’ndeki bina hak sahiplerine kavuşmak için gün sayıyor.

25 Şubat 2024 tarihinde inşası başlayan proje yaklaşık bir ay sonra bitecek ve hak sahiplerine anahtar teslimleri yapılacak.

“TEMELİ ŞUBATTA ATILDI, TESLİMAT BİR AY SONRA"

Üsküdar Salacak’ta yer alan projenin müteahhidi Alihan Levent, projede daire başı 1 milyon 400 TL, dükkanda ise 700 bin TL hibe kredisi alındığı belirtilerek, yapılan çalışmayı ve teslim tarihini şöyle açıkladı:

Projeye ruhsat alıp ocak ayında başladık. Şubat ayında ise ilk temeli attık. Yaklaşık bir ay içerisinde de teslim etmeyi düşünüyoruz. Projede 10 daire, bir dükkan var. Hepsini hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bu projede ‘Yarısı Bizden’ kampanyasından yararlanıldı. Daire başı 1 milyon 400 TL, dükkan da 700 bin TL totalde hibe kredisi aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)