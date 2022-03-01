Yazlık bölgelerde konut fiyatlarında artış yaşanıyor

Son 1 yıl içerisinde yazlık bölgelere olan talep ve beraberindeki fiyat artışlarının en yüksek olduğu ilçe yüzde 188 ile Muğla’nın Milas ilçesi oldu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle pandemi sürecinde evde geçirilen vaktin uzaması birçok vatandaşın konut tercihlerini de etkiledi.

Konut yatırımı yapmak isteyen ya da daha sakin bölgelerde yaşamak isteyenler, yazlık bölgelere yöneldi.

Birçok noktada yaşanan konut fiyatlarındaki artışın yazlık konutlara da yansıdığı görüldü.

Gayrimenkul sektöründe yapılan araştırma kapsamında son 1 yıl içerisinde yazlık bölgelere olan talep rakamsal verilerle ortaya koyuldu.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI MİLAS'TA

Araştıma, hepsiemlak tarafından belirlenen Ocak 2022 Emlak Endeksi verileri kapsamında değerlendirildi. Fiyat artışlarının en yüksek olduğu ilçeler sırasıyla; yüzde 188 ile Muğla Milas, yüzde 115 Marmaris, yüzde 113 Bodrum ve yüzde 102 Dalaman'da yaşandı.

FOÇA'DA FİYAT ARTIŞLARI YÜZDE 1502Yİ BULDU

Listenin ikinci sırasında yer alan İzmir’in Foça ilçesinde ise son 1 yılda fiyat artışları yüzde 150’yi bulurken yine İzmir’in Seferihisar ilçesinde artışlar yüzde 129, Dikili ilçesinde yüzde 124, Urla ilçesinde yüzde 109 ve Çeşme ilçesinde yüzde 107 oranlarında oldu.

Üçüncü sıradaki Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde son bir yılda satılık konutların ortalama metrekare fiyatları yüzde 139 oranında artarken, Muratpaşa ilçesinde yüzde 137, Alanya ilçesinde yüzde 119 ve Kemer ilçesinde yüzde 101 oranlarında artışlar gerçekleşti.

YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE ARTIŞ YAŞANDI

Listede yer alan Balıkesir ve Aydın illerindeki yazlık bölgeler de yüzde 100’ün üzerindeki fiyat artışlarıyla dikkat çekti. Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yüzde 129 artış gözlemlenirken Edremit ilçesinde yüzde 106 ve Ayvalık ilçesinde yüzde 100 artış gerçekleşti.

Aydın’da ise son 1 yıldaki yükselişler Didim’de yüzde 117 ve Kuşadası’nda yüzde 114 oranlarında oldu.