Yeni evlenecek çiftler için ideal ev seçimi

Düğün öncesi çiftlerin yaşayacağı evi seçerken göz önünde bulundurması gereken 4 faktör büyük önem taşımaktadır.

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte çiftlerin konut arayışları başladı.

Daire özellikleri çoğu zaman; bekar evi, yeni çift evi, aile evi ve öğrenci evi olarak gruplandırılıyor.

Yeni evlenecek olan çiftlerin daha modern bir tasarım tercih etmeleri daire özelliklerini etkiliyor.

EV ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Eşyaları almadan önce evi belirlemek: Birçok vatandaşın yaptığı yanlış adımlardan biri de hiç şüphesiz ev satın almadan önemli ev eşyalarını satın almak. Önceliği eşya olan birçok insan bütçe ve zevklerine uygun daire bulduklarında pişmanlık yaşayabiliyor. Bu durum, konut satın alınmadan atılmaması gereken adımların başında yer alıyor.

Lokasyonun önemi: Evliliğe adım atan çiftlerin en büyük sorunu dairenin bulunduğu lokasyon. Eşlerin ikisinin de iş yerine olabildiğince yakın ve ulaşımı kolay bir konumda ev tercihi yapılması bütçe açısından da oldukça önemli.

Konutun özelliği: Pandemiyle birlikte hayatın her alanında talep ve fikirler değişti. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzeni hayatın bir parçası oldu. Bu kapsamda daha önce 1+1 ev tercih eden çiftler, şimdi ise evden çalışma imkanıyla birlikte daha geniş bir ev tercih ederek çalışma alanı yaratmak istiyor. Öte yandan hiç olmadığı kadar cazip hale gelen balkonlu evleri diğer evlere göre bir adım önde tutmaak da oldukça önemli.

Teknik özellikler: İlk zamanlarda çok önemli gibi durmasa da, konutun her bir teknik özelliği yaşam konforunu artırıyor. Öte yandan binanın yalıtımı, dış cephede kullanılan malzemeler, evin cephe yönü gibi özellikler oldukça büyük önem taşımaktadır.