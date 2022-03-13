Yeni yılda trend olan tasarım önerileri

Ev dekorasyonunda değişen trendler, 2021 ve 2022 yıllarında hız kazandı.

Dünyayı etkisi altına pandemi nedeniyle birçok insan yeni hobiler keşfetti.

Bu süreçte kimileri yemek yapmaya yönelirken kimileri ise yaşadıkları alanda değişiklikler yapmaya başladı.

Trend olan derakosyon ürünleri yavaş yavaş değişirken 2021 ve 2022 yıllarında hızlı değişime girdi.

MİNİK DOKUNUŞLARLA MODAYA UYGUN MODERN TASARIMLAR

Hasır ürünler: Yatak odasından oturma odasına, mutfaktan banyoya modern bir görüntü yakalamak isteyenler için en kolay ve uygun dekorasyon hasır ürünler üretmek.

Saksı, halı, duvar süsü, sandalyelerde sıkça tercih edilen hasır ürünler, bulunduğu alanı oldukça zenginleştiriyor. Öte yandan saksı, avize ve duvar süslerini hasırdan yapmak da oldukça basit.

Duvara monteli eşyalar: Çok amaçlı ve yer kaplamayan eşyalar son dönemlerde sıkça tercih ediliyor. Duvara monte edilen dolaplar, yataklar ve yemek masaları son derece modern bir görünüm oluşturuyor.

Beyaz eşya: Koyu renkli eşyalara son iki yılda veda edildi. Son zamanlarda sıkça evin her köşesinde açık renkli eşyalar ön plana çıkmaya başladı. Ev tasarımında ferah, temiz ve natürel renkler bu yıl daha çok tercih ediliyor.

Canlı bitkiler: Her yıl olduğu gibi bu yıl da canlı ve bol yeşil bitkiler evlerin başköşesinde yerini almayı başardı. Işık gören iç mekan bitkileri evin heer köşesinde sık sık tercih ediliyor.

Retro aksesuar: Ev dekorasyonunda geçmişe dönüş başladı. Eski dönemlerde tercih edilen modelleri renkler ve eşyalar şimdilerde evlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Retro tarzı yansıtan aksesuarlar, mobilyaların ve evin havasını değiştiriyor.