Yüksek aidatlara karşı dava açmak mümkün

Son zamanlarda apartman ve site sakinlerinin aidatlardaki ciddi yükselişe karşı şikayetleri artmaya başladı.

2022 yılında zamlardan etkilenen önemli bir sektör de gayrimenkul oldu.

Satılık konut fiyatlarıyla birlikte kiraların da artması birçok insan tarafından tepkiyle karşılandı. Aynı zamanda bazı bölgelerde kiralarla yarışan aidat ücretleri son zamanlarda sık sık gündem olmaya başladı.

Bu duruma tepki gösteren apartman ve site sakinleri ciddi artış gösteren aidat ücretlerine bir çare arıyor.

TOPLANTIYA KATILIM ÖNEMLİ

Konuyu ele alan uzmanlar, yönetici tarafından alınan kararın iptali için kararı öğrendikten sonraki 1 ay içerisinde veya 6 ayda ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde dava açmanın mümkün olduğunu belirtiyor.

Kat malikleri kuruluna katılımın az olması nedeniyle ilgili toplantılara katılarak mevcut duruma yönelik fikir beyan etmek oldukça önemli.

TOPLANTIDA OLUMLU OY KULLANAN DAVA AÇAMAZ

Birçok apartman ve sitelerde yönetim şirketlere devredilebiliyor. Bu durumda kat maliklerinin 5'te 4 çoğunluğunun görüş bildirmesiyle şirket değişikliği yapılabiliyor.

Gerçekleşen toplantıda itiraza yönelik beyanların kabul edilmemesi durumunda yüksek aidatı belirleyen yönetime ve kat malikleri kurulu kararına karşı dava açılabilir.

Ancak toplantıda olumlu oy kullanan kat maliki bu davayı açma hakkına sahip değildir.

AİDATA DAHİL OLAN GİDERLER