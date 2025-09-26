Yüksek apartman aidatı nedeniyle evlerini terk ediyorlar

Türkiye genelinde ve özellikle de İstanbul'da yaşanan aidat sorunu giderek artıyor.

Ailelerin birçoğu, bütçelerini zorlayan aidatlardan şikayetçi.



Evleri boş kaldığında aidatları ödemek zorunda kalan ev sahipleri dertli.

Öyle ki aidatını ödeyemeyenler, aidatı bütçelerine uygun başka evlere taşınmaya başladı.

EVLERİNİ TERK ETTİLER

Bu nedenle İstanbul'da 250 bin ailenin aidatını ödeyemediği için taşındığı belirlendi.

ENSONHABER'İN ARAŞTIRMASI

Ensonhaber’in yaptığı araştırmaya göre, bulundukları il ve ilçelerle, konut olarak oturulan binanın özelliklerine göre aidatları listeledik.



Araştırmanın sonuçlarına göre en yüksek aidat 20 bin lira iken, en düşüğü ise 150 lira oldu.

DUDAK UÇUKLATAN AİDATLAR

Bazı aidatlar oldukça makulken bazıları ise dudak uçuklattı.

Aynı semtteki aidatların ve binanın özellikleri ve masraflarına göre aidatların da farklılaştığını gördük.

Elde ettiğimiz rakamlara baktığımızda Türkiye’de fahiş kira sorunu yaşanırken aynı zamanda aidat politikasındaki karmaşanın da devam ettiği görülüyor.

İSTANBUL'DA ORTALAMA AİDAT: 2 BİN 189 LİRA

Verilere göre ortalama 2 bin 189 liraya çıkıyor. İstanbul ise aidatta pahalılıkta ilk sırada.

AİDATLAR NEREDE NE KADAR?

İşte gazetecisinden akademisyenine, memurundan esnafına kadar samimi şekilde bilgi verenlerin yanıtları şöyle sıralanıyor:

İstanbul-Ümraniye: 4 bin 300 lira (Apartman dairesi)

İstanbul-Şişli: 250 lira (Apartman dairesi)

Balıkesir-Akçay-Edremit: 150 lira (Apartman dairesi)

İstanbul-Üsküdar-Bulgurlu: 300 lira (Apartman dairesi)

Balıkesir: 400 lira (Apartman dairesi)

İstanbul-Büyükçekmece: 200 lira (Apartman dairesi)

Çanakkale-Babakale: 3 bin lira (Yazlık sitede daire)

İstanbul-Kadıköy-Göztepe: 1.500 lira (Apartman dairesi)

İstanbul-Üsküdar-Bulgurlu: 2 bin 800 lira (Apartman dairesi)

İstanbul-Çekmeköy: 200 lira (Apartman dairesi)

İstanbul-Beylikdüzü-Kavaklı: 2 bin 50 lira (Sitede daire)

İstanbul-Bakırköy: 400 lira (Apartman dairesi)

İstanbul-Beylikdüzü-Bizimkent: 2 bin 950 lira (Apartman dairesi-yakıt hariç)

Ankara-Çankaya: 4 bin 500 lira (Sitede daire)

İstanbul-Çatalca: (Aidat yok) (Geniş bahçeli, meyve ağaçlı, iki katlı müstakil ev.)

İstanbul-Göztepe: Yaz 3 bin 800 lira, kış 8 bin 500 lira (Sitede daire)

Tekirdağ: 600 lira (Apartman dairesi)

İstanbul-Esenyurt: 2 bin 500 (Asansörsüz site dairesi)

İstanbul-Bağcılar: 3 bin lira (Sitede daire)

İstanbul-Çekmeköy: 3 bin 750 lira (Havuzlu, güvenlikli sitede daire)

İstanbul-Bahçelievler: 1.500 lira (Sitede daire)

Ankara-Çankaya: 300 lira (Apartman dairesi)

İstanbul-Ataşehir: 3 bin 200 lira (Sitede daire)

İstanbul-Maltepe-Fındıklı Mahallesi: 250 lira (Asansörlü apartman dairesi)

İstanbul-Üsküdar-Sultantepe: 200 lira (Apartman dairesi)

İstanbul-Bahçelievler: 160 lira (Apartman dairesi)

İstanbul-Zekeriyaköy: 4 bin lira (Apartman dairesi)

Çanakkale-Aydınlıkevler: 300 lira (Apartman dairesi)

İstanbul-Ataşehir: 4 bin 329 lira (Apartman dairesi)

İstanbul-Başakşehir: 1.000 lira (Apartman dairesi)

İstanbul-Kağıthane: 1.500 lira (Sitede daire)

İstanbul-Kağıthane: 700 lira (Apartman dairesi)

İstanbul-Kartal: 3 bin 500 lira (Havuzlu site dairesi)

İstanbul-Ataşehir: 3 bin 600 lira (Havuzlu site dairesi)

İstanbul-Maltepe: 150 lira (Kentsel dönüşüm aşamasında apartman dairesi)

İstanbul-Florya-Beşyol: 200 lira (Apartman dairesi)

İstanbul-Beşiktaş-Arnavutköy: 900 lira (Apartman dairesi)

İstanbul-Beylikdüzü: 550 lira (Apartman dairesi)

İzmir-Seferihisar: 300 lira (Apartman dairesi)

İstanbul-Beylikdüzü: 1.500 lira (Apartman dairesi)

İstanbul-Bahçeşehir: 3 bin 200 lira (Apartman dairesi)

İstanbul-Pendik: 250 lira (Apartman dairesi)

İstanbul-Maltepe: 2 bin lira (Havuzlu sitede daire)

İstanbul-Üsküdar-Bağlarbaşı: 500 lira (Apartman dairesi)

İstanbul-Kadıköy-Bostancı: 1.550 lira (Apartman dairesi)

İstanbul-Küçükçekmece: 400 lira (Apartman dairesi)

İstanbul-Hadımköy: 2 bin lira (Apartman dairesi)

İstanbul-Bakırköy: 500 lira (Apartman dairesi)

İstanbul-Moda: 1.300 lira (Apartman dairesi)

İstanbul-Feneryolu: 2 bin 500 lira (Sitede daire)

İstanbul-Üsküdar-Çengelköy: 3 bin lira (Sitede daire)

İstanbul-Büyükçekmece: 1.500 lira (Havuzlu sitede daire)

İstanbul-Üsküdar-Acıbadem: 3 bin 500 lira (Sitede daire)

İstanbul-Şişli-Sıracevizler: 1.700 lira (Sitede daire)

İstanbul-Pendik: 3 bin 528 lira (Sitede daire)

İstanbul-Eyüp: 2 bin 500 lira (Güvenlikli sitede daire)

İstanbul-Erenköy: 2 bin lira (Sitede daire)

Bartın- Amasra: 150 lira (Apartman dairesi)

Ankara-Eryaman: 600 lira (Sitede daire)

İstanbul-Fatih-Kocamustafapaşa: 150 lira (Apartman dairesi)

İstanbul-Suadiye: 750 lira (Asansörlü-bahçıvanlı apartman dairesi)

İstanbul-Göztepe: 7 bin 500 lira (Sitede daire)

İstanbul-Kozyatağı: 3 bin 200 lira (Sitede daire)

İstanbul-Üsküdar-Bulgurlu: 1.000 lira (Sitede daire)

İstanbul-Merter: 1.000 lira (Apartman dairesi)

Muğla-İçmeler: 800 lira (Havuzlu tatil sitesi)

İstanbul-Tarabya: 10 bin lira (Sitede daire)

İstanbul-Tarabya: 20 bin lira (Sitede daire)

İstanbul-Küçükçekmece: 4 bin 650 lira (Sitede daire)

İstanbul-Kadıköy: 5 bin lira (Sitede daire)