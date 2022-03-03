Yusufeli'nde yeni yerleşim alanı çalışmaları sürüyor

Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan Yusufeli ilçesinin taşınacağı yerleşim yeri çalışmaları 3 bölgede devam ediyor.

Artvin Çoruh Nehri üzerinde 26 Şubat 2013 yılında temeli atılan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin inşaatı tamamlandı.

Bu kapsamda baraj suları altında kalacak ilçenin yeni yerleşim alanında ise çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bölgenin alt yapı çalışmaları 2015 yılı temmuz ayında başladı.İlçenin hemen üst bölümünde yer alan dağlık alanda başlatılan çalışmalar 7 yıl boyunca gece gündüz sürdü.

KISA SÜREDE TAŞINILMASI PLANLANIYOR

Yeni ilçe merkezinin kurulacağı bölgede altyapı için kazı çalışmaları tamamlanırken; atık su, yağmur suyu, elektrik hatları, çevre düzenlemesi ve toprak taşınması gibi yapıların inşası devam ederken kısa zaman içinde taşınmanın gerçekleşmesi planlanıyor.

1'İNCİ ETAPTA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

TOKİ tarafından yürütülen proje 3 ayrı bölgede 10 etap halinde yürütülüyor. Birinci bölge olarak adlandırılan Sakut Vadisi'ndeki üstyapı inşaatı 1'inci etaptaki çalışmalarda hükümet konağı, ilçe emniyet müdürlüğü, adliye, PTT, kütüphane, ilçe gençlik ve spor müdürlüğü, kapalı spor salonu, merkez cami ve müftülük binası, öğretmenevi ve 16 derslikli ortaokul yapımı tamamlandı.

Birinci bölgedeki 2'inci etap çalışmalarında da 518 konut, 69 dükkan, 2 ticaret merkezi, belediye hizmet binası ve 25 yataklı hastane inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi devam ediyor.

TAŞINMA İŞLEMİ 5 AY SÜRECEK

Türkiye'nin en büyük iskan projesi olan yeni yerleşim yerine 2 bin 654 konutun hak sahibinin taşınma işlemi 5 ay sürecek.