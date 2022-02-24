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    Zamanında ödenmeyen kiralar icraya yol açıyor

    Pandemi döneminde birçok kiracı dar gelir ve ciddi oranda artan kiralar nedeniyle haklarını araştırırken, konut sahiplerinin de zamanında ödenmeyen kiraları için hakları bulunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 09:45
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    Zamanında ödenmeyen kiralar icraya yol açıyor

    Ev sahiplerinin birçoğunun tek geliri konutlarından aldıkları kiralar olurken kimisinin ise yan geliri olabiliyor.

    Son dönemlerde artan satılık ve kiralık konut fiyatlarıyla birlikte özellikle pandemi döneminde kiracılar haklarını araştırırken kanunda, ev sahiplerinin de birçok hakkı bulunuyor.

    Ev sahibi ile kiracı arasında ilk etapta gerçekleşen kira sözleşmesi kapsamında, zamanında ödenmeyen kiralar büyük sorunlara yol açabiliyor.

    GECİKEN KİRALAR İCRA YOLUYLA TAHSİL EDİLEBİLİYOR

    Geciken ödemeler sbebiyle ev sahipleri mağdur olabiliyor. Kanun bu noktada, konut sahiplerinin mağduriyetlerini önlemek amacıyla bazı haklar tanıyor.

    Bu haklardan birisi de kira borcunun icra yoluyla tahsil edilmesidir. Ancak bu durumun da belirli aşamaları bulunuyor.

    Zamanında ödenmeyen kiralar icraya yol açıyor #1

    İLK ETAPTA YAZILI BİLDİRİM YAPILMASI GEREKİYOR

    Konut sahipleri, kirayı geciktiren kiracılar için direkt olarak icradan tahsil işlemi başlatamıyor. Öncelikle geciken kira için kiracıya ödeme yapmasına dair yazılı bildirim yapılması gerekiyor. Bu bildirim icra daireleri aracılığı ile de yapılabilir.

    30 GÜN SÜRE VERİLİYOR

    Bu yazılı bildirim ile kiracıya 30 gün süre verilir ve bu süre içerisinde kirasını ödemesi istenir. Kiracı kendisine verilen süre içerisinde kira borcunu ödediği takdirde herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Ancak süre içerisinde ödeme yapılmazsa ev sahipleri bir sonraki aşamaya geçip, kiracının tahliyesini ve kira borcunun tahsilini talep edebiliyor.

    Böylelikle kira ödeme gününün aksatılması durumunda ev sahibi tarafından icraya verilme süreci başlatılabilmektedir.

    Zamanında ödenmeyen kiralar icraya yol açıyor #2


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    Zamanında ödenmeyen kiralar icraya yol açıyor
    Emlak

    Zamanında ödenmeyen kiralar icraya yol açıyor

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