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    Zemin katta oturanların asansör kullanımı

    Apartman ve sitelerde giriş-zemin katlarda oturanlar asansör ücretinden muaf olmak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 09:48
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    Zemin katta oturanların asansör kullanımı

    Apartmanda düzen oturtmak ve ortak kullanım alanlarının yasa gereği giderlerini karşılamak amacıyla aidat ücreti ödeniyor.

    Bina sakinleri tarafından en çok merak edilen konu ise üst katlarda oturan ile zemin katta oturanların giderlere eşit katkıda bulunup bulunmaması.

    ASANSÖR ÜCRETİNDEN MUAF OLMAK İSTİYOR

    Üst kat sakinleri her gün asansör kullanmak durumunda kalırken, giriş katta oturanlar ise gün boyu asansörü hiç kullanmıyor. Bu durumda asansör aidatından muaf olmak istiyor.

    Kurallar gereği zemin katta oturanlar, asansör masrafları apartmanın ortak gideri olarak kabul edildiği için bakım ve onarım gibi ücretleri ödemek zorundadır. Ancak binanın yönetim kurulu tarafından bu karar değişebilmektedir.

    Zemin katta oturanların asansör kullanımı #1

    YÖNETİM PLANINA MADDE EKLENMELİ

    Yönetim planında bu konuya ilişkin olarak bir madde eklenmesi durumunda giriş/zemin kat sakinleri bu ücreti ödemeyebilir. Yönetim planında böyle bir madde yer almaması durumunda ise asansörü hiç kullanmasalar dahi zemin diğer sakinler gibi asansör giderlerini ödemek zorundadır.

    Zemin katta oturanların asansör kullanımı #2

    KAT MÜLKİYET KANUNU

    Konu ile ilgili Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20'nci maddesinde şu ifadeler yer alıyor;

    "Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığın ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz"


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