Emma Corrin Prenses Diana'yı canlandıracak

Emma Corrin, Kraliçe II. Elizabeth'in hükümdarlığında yaşananları konu alan Emmy ödüllü The Crown dizisinde, Lady Diana’yı canlandıracak.

"GURUR VERİCİ"

Corrin, yakında üçüncü sezon bölümleriyle ekrana gelecek olan dizinin dördüncü sezonundan itibaren seyirci karşısına çıkacak. Diziyi ilk sezonundan itibaren takip ettiğini söyleyen Corrin, “Diziye katılmak çok heyecan ve gurur verici. İnanılmaz yetenekli oyuncu ailesine katılmak gerçeküstü bir şey. Prenses Diana bir ikon ve onun dünyaya bıraktığı izler çok derin ve ilham verici.” dedi.

Prenses Diana’nın bilinmeyen sırları-FOTO GALERİ