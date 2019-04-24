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Emniyet amirinden HDP'li vekile ayar

Eylem yapmak isteyen HDP'li milletvekili,"Bu ülkede kanun ve nizam var. Herkes kendi başına hareket edemez" cevabını aldı.

DHA | 24.04.2019 - 10:43..
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Emniyet amirinden HDP'li vekile ayar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, açlık grevindeki mahkumlara destek için Gebze Kadın Kapalı Cezaevi önüne gelmek isteyen HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü ve ailelere, polis izin vermedi.

"HERKES KENDİ BAŞINA HAREKET EDEMEZ"

HDP'li  Ayşe Sürücü, valiliğin kararının kendilerini bağlamadığını ve her türlü yürüyüş ile eylemi yapacaklarını dile getirince kadın emniyet amiri, "Bu ülkede kanun ve nizam var. Herkes kendi başına hareket edemez. Kocaeli Vali'miz de bu ülkeyi kanunlar, yasalar, anayasa ve uluslararası hukukla ilgili yapılan tüm anlaşmalara göre konuları idare eder, talimat ve emirler verir. Valinin bunların görevleriyle ilgili emir verme yetkisi vardır. Kanunen emirleri ellerinde var" diye karşılık verdi.

Emniyet amirinden HDP'li vekile ayar ViDEO

EYLEMCİLER GÖNDERİLDİ

Emniyet amiri, eylemlerin sürdürülmesi halinde gruptakilerin gözaltına alınacağını belirtti. Bunun üzerine HDP'li Ayşe Sürücü ve mahkum yakınları, polis eşliğinde, geldikleri araçlara bindirilerek, gönderildi.

Emniyet amirinden HDP'li vekile ayar

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