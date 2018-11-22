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Emniyet Genel Müdürlüğünden KADES'e özel klip

Kadın Destek Uygulaması ile şiddet gören kadınlar yardım çağrısında bulunduğunda emniyet güçleri anında müdahale ediyor.

AA | 22.11.2018 - 01:52..
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), şiddet mağduru kadınların akıllı telefonlar aracılığıyla 155 Polis İmdat Çağrı Merkezi'ne ulaşmalarını sağlayan Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) yönelik özel bir klip yayımladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden KADES'e özel klip VİDEO

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşılan klipte, şiddet ve baskı gören kadınların KADES sayesinde yardım çağrısında bulunmaları, çağrı merkezine düşen ihbarla polis ve jandarma ekiplerinin anında harekete geçip olaya müdahale etmesine ilişkin görüntülere yer verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden KADES'e özel klip

"İhtiyacınız olduğunda KADES yanınızda!" sloganının bulunduğu paylaşımda, "Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa Kadın Destek Uygulaması KADES'le en hızlı şekilde yardım alabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden KADES'e özel klip

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığınca hayata geçirilen KADES, şiddet mağduru ya da cinsel saldırıya uğrayan kadınların en büyük yardımcısı olmaya devam ediyor. Uygulama sanal mağazalardan akıllı cep telefonlarına indirilebiliyor.

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