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Emniyet kemeri çiftin hayatını kurtardı

Bursa’da, kadın sürücü, yağışlı havada aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attı.

İHA | 20.04.2019 - 15:28..
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İznik ilçesinde meydana gelen feci olayda, emniyet kemeri sayesinde sürücü ve kocası kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

ARABA TARLAYA UÇTU, EMNİYET KEMERİ HAYATLARINI KURTARDI

Kaza Adapazar’ı-İznik çevre yolunun Hisardere köyü sapağında meydana geldi. Adapazar’ı istikametinden İznik’e gelmekte olan 54 KL 824 plakalı otomobilin sürücüsü Gülsi Gümüş (51), Hisardere sapağında yağış sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Taklalar atan otomobil yolun kenarında bulunan tarlaya uçarak ters döndü.

Emniyet kemeri çiftin hayatını kurtardı

YARA ALMADILAR

Kadın sürücü ve yan koltukta oturan eşi Mustafa Gümüş (55) ters dönen otomobilden kendi imkanları ile çıktı. 112 sağlık ekiplerinin müdahale ettiği çift İznik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Emniyet kemerleri takılı olan ve kazadan yara almadan kurtulan Gümüş çiftinin ayakta tedavi edildikleri öğrenildi.

Emniyet kemeri çiftin hayatını kurtardı

Emniyet kemeri çiftin hayatını kurtardı

Emniyet kemeri çiftin hayatını kurtardı

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