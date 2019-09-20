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Emniyet kemeri takmayan sürücüden ilginç cevap

Denizli'de emniyet kemerini takmayan sürücü kendisini, "Bu kadar yerde emniyet kemeri önemli mi, kaç kilometre hız yapıyoruz ki" diyerek savundu.

İHA | 20.09.2019 - 14:06..
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Denizli'nin birçok noktasında trafik polisleri kontrollerini sıklaştırdı. Ekipler, motosiklet sürücülerine kask takmaları konusunda ve sürücülere ise emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Emniyet kemeri takmayan sürücüden ilginç cevap

EVRAKLARI EKSİK OLAN SÜRÜCÜLERE CEZA KESİLDİ

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kasksız, ehliyetsiz motosiklet sürücülerine ve evrakları eksik olan, kurallara uymayan otomobil sürücülerine ise denetimlerde ceza kesildi.

Emniyet kemeri takmayan sürücü: Emniyet kemeri önemli mi? VİDEO

SÜRÜCÜ 'HİÇBİR ŞEY OLMAZ' DEDİ

Kemer takmadığı için hakkında 108 lira idari para cezası uygulanan sürücünün sözleri ise tepki topladı.

Emniyet kemeri takmadığı için hakkında 108 lira idari para cezası uygulanan ve uygulama alanından geçen diğer sürücülerin emniyet kemeri takmadığını iddia eden Bilal Eskicioğlu, “Şuradan çıktım, dükkandan çıktım mal indirdim. Bu kadar yerde emniyet kemeri önemli mi, kaç kilometre hız yapıyoruz ki? Hiçbir şey olmaz merak etmeyin.” dedi.

Emniyet kemeri takmayan sürücüden ilginç cevap

"SENİN CANINI BAŞKASI ÖNEMSİYOR"

Ekipmanın ve kaskın önemini vurgulayan Sinan Doğan ise, “Kaskım noterde kaldı, ben motoru götürmeye gidiyorum, tabii ki de ekipman her zaman şart. Çok mantıklı bir uygulama, düşün senin canını bir başkası daha çok düşünüyor, bundan güzel bir şey olabilir mi hayatta.” şeklinde konuştu.

Emniyet kemeri takmayan sürücüden ilginç cevap

Emniyet kemeri takmayan sürücüden ilginç cevap

Emniyet kemeri takmayan sürücüden ilginç cevap

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