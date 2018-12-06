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Emniyet kemerini arkadan bağlayan adam neredeyse ölüyordu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil refüjde takla attı. Kazada emniyet kemerini arkadan bağlayan otomobil sürücüsü, araçtan fırladı.

İHA | 06.12.2018 - 09:47..
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Kaza, Denizli- Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Bulvarı'nda seyir halinde olan ve sürücüsünün üzerinden kimlik çıkmayan otomobil, İzmir Bulvarı'na döneceği sırada yağmurdan dolayı kontrolden çıkarak takla attı.

Emniyet kemerini arkadan bağlayan adam neredeyse ölüyordu

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Takla atan otomobil, refüjdeki uyarı levhasına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Emniyet kemerini arkadan bağlayan adam neredeyse ölüyordu

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Kazada, araçtan refüje fırlayan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, kaza yapan otomobilde sürücünün, emniyet kemerini arkadan bağladığı görüldü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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