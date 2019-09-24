Emniyet kemerini arkadan takan sürücü kazada yaralandı

İzmit'te, Tüysüzler Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde Yusuf Başal yönetimindeki cip, caddede dönüş yapan Kazım Murat'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil olduğu yerde dönerken, cip ise yolun karşı tarafındaki kaldırıma çıkarak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Kazım Murat ile cipte bulunan Ersan Karataş’ı olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün emniyet kemerini arkadan taktığı görüldü. Uyarıyı kapatmak için emniyet kemerini takmadan sadece yuvaya yerleştiren sürücü Kazım Murat tedaviye alındı.