Emniyet kemerini arkadan takan sürücü kazada yaralandı

Bartın'da tehditle hastane çalışanında para isteyen kişi kendisini doktor kılığında bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı.

Gaziantep'te yaşama şansı yüzde 15 olarak belirlenen Buğlem için yoğun çaba harcayan ailesi, "Maddi imkansızlıklar bizi kahrediyor" dedi.

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İmamoğlu, Başakşehir’i ziyaret etti

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelen İBB Başkanı İmamoğlu, ziyareti yönetime ve sporculara başarı dilemek için yaptığını söyledi.