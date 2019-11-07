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Emniyet mensupları Anıtkabir'i ziyaret etti

Atatürk'ün vefatının 81. yılı nedeniyle Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirildi.

AA | 07.11.2019 - 15:32..
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Emniyet mensupları Anıtkabir'i ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Emniyet mensupları Anıtkabir'i ziyaret etti

Aktaş ile çeşitli birimlerden emniyet mensupları, Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye geldi, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.
Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Aktaş, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Emniyet mensupları Anıtkabir'i ziyaret etti

"CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜNE AZİMLE DEVAM EDİYORUZ"

Aktaş, deftere şunları yazdı:
"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinizin 81. yıl dönümünde Emniyet Teşkilatı olarak manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Zorlu şartlar altında Türk milleti ile birlikte istiklal ve istikbal mücadelesi vererek ortaya koyduğunuz ve 'En büyük eserimdir' dediğiniz Cumhuriyetin medeniyet yürüyüşünü azim ve kararlılıkla devam ettirmekteyiz.

Emniyet teşkilatından Anıtkabir'e ziyaret VİDEO

"BİRLİĞİMİZİ BOZAMAYACAKLAR"

Türk Polis Teşkilatı, demokratik kurallar çerçevesinde, kanunlardan aldığı güç ve aziz milletimizin desteğiyle ülkemizde huzur ve güven ortamını bozabilecek her türlü şer unsurla mücadele etmeye kararlılıkla devam edecektir. Bizlere emanet olan çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak sonsuza kadar yaşatacak, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere karşı da tek yürek olmaya devam edecektir.

Emniyet mensupları Anıtkabir'i ziyaret etti


Milletin iradesiyle seçilmiş meşru otoritenin dışında hiçbir odak veya oluşumdan talimat almadan, yalnızca milletine hizmet eden Türk Polis Teşkilatı, gösterdiğiniz hedefler ışığında ülkemizin istiklal ve istikbaline göz dikenlere karşı mücadelesini daima sürdürecektir. Aydınlattığınız bu yolda azimle yürüyecek ve sizi daima saygı ve özlemle anacağız. Ruhunuz şad olsun."

Emniyet mensupları Anıtkabir'i ziyaret etti

Emniyet mensupları Anıtkabir'i ziyaret etti


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