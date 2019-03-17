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Emniyet Mobese görüntülerine ulaşmanın yolunu açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, hız sınırını aştığı için kendisine ceza yazılan vatandaşın radara ait video görüntülerine nasıl ulaşılacağını paylaştı.

İHA | 17.03.2019 - 10:21..
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Açılımı 'Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu' olan ve ülkemizde 81 ilde faal olarak hizmet veren Mobese, suç ve suçlularla mücadele eden güvenlik güçlerine büyük kolaylık sağlıyor.

Hız limitini aşma ya da bir kaza görüntüsünü almak isteyen vatandaş ise emniyet müdürlüklerine başvurduğunda eli boş dönüyor.Emniyet Mobese görüntülerine ulaşmanın yolunu açıkladı

DİLEKÇEDEN SONRA FOTOĞRAFLARA ULAŞIYORSUNUZ

Başkanlık açıklamasında, "Hız ihlâli yapan sürücüler, cezaî müeyyideye itiraz etmesi halinde, radar görevlisinin yanına kesinlikle gönderilmez. Radar görevlisi de çevirme ekibinin yanına çağrılmaz. Hız kayıtlarını görmek isteyen sürücülere, 01/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun çerçevesinde yazılı müracaatta bulunabilecekleri ve Kabahatler Kanunu'nun 27'nci maddesi doğrultusunda itiraz için sulh ceza hâkimliğine başvuruda bulunabilecekleri belirtilir. Dilekçe ile müracaat edilmesi hâlinde, ihlâle ilişkin fotoğraflar da gönderilir" denildi.

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