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Emniyet müdür yardımcısı kriz geçirdi, hayatını kaybetti

Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı 48 yaşındaki Bülent Pehlivan, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

DHA | 11.04.2019 - 08:55..
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Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Bülent Pehlivan (48), dün akşam saatlerinde polis evinde fenalaştı.

DOKTORLARIN ÇABASINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Polislerin çağırdığı ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pehlivan'ın, kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesinin ardından Trabzon'da özel bir hastaneye sevk edilen Pehlivan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Emniyet müdür yardımcısı kriz geçirdi, hayatını kaybetti

Gümüşhane'de 8 aydır görev yapan Emniyet Müdürü Bülent Pehlivan, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Emniyet müdür yardımcısı kriz geçirdi, hayatını kaybetti

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