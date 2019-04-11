Emniyet müdür yardımcısı kriz geçirdi, hayatını kaybetti

1 Ruslar dolara karşı altına yatırım yapıyor Dolara bağımlılığı azaltma politikası izleyen Rusya Merkez Bankası, dünyanın en çok altın rezervine sahip oldu.

2 İş dünyası reform paketine destek verdi İş dünyası, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı kapsamındaki Yapısal Dönüşüm Adımlarını değerlendirerek güçlü ve doğru adımlar olduğu konusunda görüş bildirdi.

3 Luis Bien Luis Bien

4 Yaşlı adamı elektrik direğine sıkıştırdı Esenyurt’ta yokuş aşağıya hızla inen hafif ticari aracın sürücüsü, ara sokaktan çıkan minibüse çarpmamak için kaldırımda yürüyen yaşlı adama çarptı. Kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.

5 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın derbi planı Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, derbide sağ ve sol kanat akınlarıyla rakibini çökertmeye çalışacak. Fatih Terim ise öğrencilere kadıköy'de hucüm oynamalarını söyledi.

6 Trump'ın İran kararı destek bulmadı İran'ı bitirme planı doğrultusunda Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan ederek bir adım daha atan ABD, Avrupalı dostlarını yanında göremedi.