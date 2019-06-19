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Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine albino kırlangıç yuva yaptı

Aydın'da, İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü binasındaki yuvasında anne kırlangıç tarafından beslenen yavru kuş, beyaz rengiyle ilgi odağı oldu.

AA | 19.06.2019 - 00:20..
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Aydın'da İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının girişine kırlangıç yuva yaptı. Hemde bu kırlangıç, hemcinslerinden farklı olarak albino renkte oldu. Beyaz renkteki kırlangıç, gelenler ve polis memurlarının dikkatini çekti.

GENETİK FARKLILIK

Kırlangıçların "ev", "kır", "kızıl", "kum" ve "kaya" olmak üzere 5 türü bulunduğunu belirten Onmuş, "albino kırlangıç"ın ise genetik problemler sonucu ortaya çıktığını, diğerlerine göre daha kısa süre yaşayabildiğini ifade etti.

Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine albino kırlangıç yuva yaptı

"Albino kırlangıç"ın daha önce Türkiye'de bulunduğuna dair bilgi ya da bilimsel çalışmaya rastlamadığını vurgulayan Onmuş, "Ev kırlangıcı için albino oldukça nadir bir gözlem. Sıra dışı, az rastlanan bir durum ve oldukça ilginç. Türkiye'de bugüne kadar duyduğum ilk örnek. Avrupa'da da şu anda bildiğim bir örnek yok." dedi.

Kırlangıçların insan yaşamında önemli yere sahip olduğunu anlatan Onmuş, şunları kaydetti:

Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine albino kırlangıç yuva yaptı

"Çünkü bu kuşlar günde ortalama bin 500 böcek, sinek ve sivrisinek yer. Evinizde bir kırlangıç yuvası varsa ve burada ortalama 5 kırlangıcın yaşadığını düşünürseniz, bu çok ciddi bir rakama ulaşır. Size adeta hizmet eden bir canlı. İnsanlar bu sineklerden kurtulmak için ilaç kullanıyor. Dolayısıyla kırlangıç yuvasına sahip olmak aslında bir şans demektir. Aslında bunun Türkiye'de bilinmesi ve kırlangıçların evimizin yakınlarına yuva yapması için kolaylıklar sağlamamız gerekiyor."

Emniyetin 'beyaz kırlangıcı' VİDEO

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