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Emniyet müdürü polis çifte nikahlarında kelepçe taktı

Muğla'da Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, nikah şahitliklerini yaptığı çifte kelepçe takarak, ömür boyu birlikte olmaları dileğinde bulundu.

İHA | 10.01.2020 - 15:00..
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İzmir Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mahmut Ağırbaş ile Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Özge Otlu evlilik kararı aldı.

Nikah kıymak üzere Menteşe Belediyesine üniformalarıyla gelen çiftin nikah töreninde Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Menteşe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz çiftin şahitliğini yaptı.

Emniyet müdürü polis çifte nikahlarında kelepçe taktı

EMNİYET MÜDÜRÜ KELEPÇE TAKTI

Ardından çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ömür boyu birlikte yaşamaları için sembolik olarak polis çifte kelepçe taktı.

Nikah töreni fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Emniyet müdürü polis çifte nikahlarında kelepçe taktı

Emniyet müdürü polis çifte nikahlarında kelepçe taktı


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