Emniyet Müdüründen zanlıya: Alemin batsın kirli torbacı

Zonguldak’ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonda 700 gram bonzai, hassas terazi ve 5 bin TL para ele geçirildi.

"ALEMİN BATSIN KİRLİ TORBACI"

Operasyon sonrası İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, üniversite önünde satılan uyuşturucuların fotoğrafını paylaşarak, "Alemin batsın kirli torbacı. Bu neki hacı! Bu otlar neci. Dumanda giydiğin çamurlu tacı, belli ki düşürdün halin pek feci. Bilmen mi sonunuz her daim acı. İncivez’den uzayın" yazdı.