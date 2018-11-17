taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3338
Euro
6.09125
Altın
1221.4505
Borsa
93616.45
Gram Altın
209.498

Emniyet müdürünün kızına ceza kesen memura ödül

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, araba kullandığı sırada telefonla konuşan kızına ceza yazan trafik polisini ödüllendirdi.

AA | 17.11.2018 - 13:11..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde görevli polis memuru, Aydın'ın kızı Gizem Aydın'ı trafikte seyir halindeyken telefonla konuşurken gördü ve aracı durdurdu.

PARA CEZASI

Polis memuru Gizem Aydın'a,"Seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanmak" suçundan para cezası uyguladı.

POLİS MEMURUNA ÖDÜL

Emniyet Müdürü Aydın, durumdan haberdar olduktan sonra cezayı kesen polis memurunu takdirname ile ödüllendirdi.

Aydın, yaptığı açıklamada, trafik kurallarına herkesin uyması gerektiğini belirterek, "İlk önce bizler trafik kurallarına riayet etmeliyiz. Daha sonra ise vatandaştan uymasını beklemeliyiz. Kızıma ceza yazan polise takdirname verdim. Arkadaşımız görevini yapmış. Trafikte seyrederken telefonda konuşulmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Emniyet müdürünün kızına ceza kesen memura ödül

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zayn Malik artık Müslüman olmadığını açıkladı

Zayn Malik artık Müslüman olmadığını açıkladı

343
Faturaları azaltmanın basit yöntemleri

Faturaları azaltmanın basit yöntemleri

144
Belhanda'dan kötü haber

Belhanda'dan kötü haber

41
YPG'liler cenazelerini kaldırmaya devam ediyor

YPG'liler cenazelerini kaldırmaya devam ediyor

47
CIA: Kaşıkçı cinayeti emrini Prens bin Selman verdi

CIA: Kaşıkçı cinayeti emrini Prens bin Selman verdi

64
İran çıkış harçları Van ekonomisini vurdu

İran çıkış harçları Van ekonomisini vurdu

60
Beşiktaş yönetiminin Burak Yılmaz kararı

Beşiktaş yönetiminin Burak Yılmaz kararı

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM