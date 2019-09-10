Emniyet simit atma görüntülerine inceleme başlattı

ABD'li kadın futbolcu Alex Morgan, Ronaldo'nun cinsel taciz davasıyla ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

Alex Morgan: Tecavüz davasında gizlenmiş çok kanıt var

Yargıtay, geline söz verip de düğün yapmayan damadı kusurlu buldu.

Lüleburgaz'da Mimar Sinan’ın ustalık eserlerinden biri olan Sokullu Mehmet Paşa Cami Külliyesi’nin, kurşun plaklarını çalan hırsızlar yakalandı.

Şarkıcı Aylin Coşkun, imam nikahında eşinden mehir olarak birer kiloluk 10 külçe altın isteyince sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Aylin Coşkun mehir olarak 10 külçe altın istedi

6

İstanbul'da Iraklı turisti gasbeden taksici yakalandı

İstanbul Havalimanı'ndan Sakarya'ya götürmek için anlaştığı Iraklı turisti yol ortasında indirip 7 bin Irak dinarı, 1.500 dolar ve 570 lirasını çalan taksici, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.