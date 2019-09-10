Emniyet simit atma görüntülerine inceleme başlattı

Yeni dönem eğitim-öğretim yılı, dün resmi olarak başladı.
TEPKİ TOPLAYAN GÖRÜNTÜLER
İstanbul'un köklü okullarından Kadıköy Anadolu Lisesi'nde yaşatılan bir geleneğin görüntüleri, dün sosyal medyaya düşünce tepki topladı.
Kadıköy Anadolu Lisesi'nde yeni öğrenciler simit atarak karşılandı VİDEO
ÖĞRENCİLERİN ÜZERİNE SİMİT ATILDI
Görüntülerde okula yeni gelen öğrenciler sırayla diğer öğrencilerin önünden geçerken, eski öğrenciler yeni gelen öğrencilerin üzerine simit atıyor.
EMNİYET İNCELEME BAŞLATTI
Artan tepkiler nedeniyle İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı.