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Emniyet simit atma görüntülerine inceleme başlattı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kadıköy Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin üzerine atılan simit parçaları hakkında inceleme başlatacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 10.09.2019 - 15:28..
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Yeni dönem eğitim-öğretim yılı, dün resmi olarak başladı.

TEPKİ TOPLAYAN GÖRÜNTÜLER

İstanbul'un köklü okullarından Kadıköy Anadolu Lisesi'nde yaşatılan bir geleneğin görüntüleri, dün sosyal medyaya düşünce tepki topladı.

Kadıköy Anadolu Lisesi'nde yeni öğrenciler simit atarak karşılandı VİDEO

ÖĞRENCİLERİN ÜZERİNE SİMİT ATILDI

Görüntülerde okula yeni gelen öğrenciler sırayla diğer öğrencilerin önünden geçerken, eski öğrenciler yeni gelen öğrencilerin üzerine simit atıyor.

EMNİYET İNCELEME BAŞLATTI

Artan tepkiler nedeniyle İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı.

Emniyet simit atma görüntülerine inceleme başlattı

Emniyet simit atma görüntülerine inceleme başlattı

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