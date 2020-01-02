Emniyet yılbaşı bilançosunu açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşı gecesi sıklaştırdığı trafik ve alkol denetimlerinin blançosunu bildirdiği bir açıklama yayınladı.

2 BİN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''Yapılan denetimlerde 10 bin 961 araç/sürücü denetlendiği, 2 bin 681 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı, 53 ticari araç sürücüsünün ise kış lastiği kullanmadığı tespit edildiği, bin 720 araç trafikten men edildiği, 2 bin 597 sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı, toplam 16 bin 478 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.'' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Sürücülerimize öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarının önemi ve bu kurallara uymaları hususu hatırlatılır, bu denetimlerin sürekli olacağının bilinmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.