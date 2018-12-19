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Emniyet'te FETÖ operasyonu: 37 gözaltı

FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik 13 ilde düzenlenen operasyonlarda, 49 eski emniyet mensubundan 37'si gözaltına alındı.

AA | 19.12.2018 - 13:00..
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca polis teşkilatı birimlerinde görev yapan 12 emniyet müdürü, 16 komiser ve emniyet amiri, 21 polis memuru olmak üzere FETÖ/PDY terör örgütüyle irtibatı tespit edilen 49 şüpheli hakkında, 18 Aralık (dün) tarihinden itibaren gözaltı ve yakalama kararı verildi.

Şüphelilerden 16'sının, örgütün ByLock haberleşme sistemini kullandıkları tespit edildi. Daha önceden emekli olan veya KHK ile ihraç edilen şüphelilerden, 23 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin gözaltı işlemleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediyor.

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