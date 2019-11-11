Emniyet'in bahçesi galeriye döndü

Etiler, Florya, Fulya ve Şişli'de bulunan lüks oto galerilerine yönelik operasyon düzenlendi.
GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI İLE SUÇLANIYORLAR
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 22 kişi, gümrük kaçakçılığı ile suçlanıyor.
MİLYONLUK ARAÇLARA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında 20 lüks otomobile tedbir konuldu. Milyonluk araçları sahte şasi numarasıyla vergisiz yerlileştiren şebekenin, Laleli'deki bir notere rüşvet verdiği iddia ediliyor. El konulan lüks araçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde basına gösterildi.