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Emniyet'in bahçesi galeriye döndü

İstanbul'daki bazı oto galerilere baskın yapan polis, notere rüşvet vererek gümrük kaçaklığı yapan 22 kişiyi gözaltına aldı.

DHA | 11.11.2019 - 10:05..
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Etiler, Florya, Fulya ve Şişli'de bulunan lüks oto galerilerine yönelik operasyon düzenlendi.

GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI İLE SUÇLANIYORLAR

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 22 kişi, gümrük kaçakçılığı ile suçlanıyor.

Emniyet'in bahçesi galeriye döndü

MİLYONLUK ARAÇLARA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında 20 lüks otomobile tedbir konuldu. Milyonluk araçları sahte şasi numarasıyla vergisiz yerlileştiren şebekenin, Laleli'deki bir notere rüşvet verdiği iddia ediliyor. El konulan lüks araçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde basına gösterildi.

Emniyet'in bahçesi galeriye döndü

Emniyet'in bahçesi galeriye döndü

Emniyet'in bahçesi galeriye döndü

Emniyet'in bahçesi galeriye döndü

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