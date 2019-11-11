Emniyet'in bahçesi galeriye döndü

Son zamanlarda aşırı zayıflayan ve hakkında 'Blumia oldu' söylentileri çıkan Dilan Çiçek Deniz, kilo almaya çalışıyor.

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Bursa'da çalışan genç tazminat alamayarak işten kovuldu

Kasiyer olarak çalıştığı giyim mağazasında, bir müşterinin nakit olarak yaptığı ödemeyi cebine atıp, alışveriş tutarını kendi kredi kartıyla ödeyen işçi için Yargıtay emsal karar verdi.