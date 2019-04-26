taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9428
Euro
6.6329
Altın
1286.2
Borsa
94967.43
Gram Altın
245.596

Emniyetin ilk kadın helikopter pilotu

27 yaşındaki Elif Gökçe Erol, emniyetin ilk kadın helikopter pilotu olarak tarihe geçti.

AA | 26.04.2019 - 16:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türk Polis Teşkilatının ilk kadın helikopter pilotu Komiser Yardımcısı Elif Gökçe Erol, huzur ve güvenliğin sağlanması için yürütülen çalışmalar kapsamında gece gündüz gökyüzünde görev yapıyor.

Emniyetin ilk kadın helikopter pilotu 27 yaşındaki Erol, 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Polis Akademisinden mezun oldu.

İLK KEZ BİR KADIN HELİKOPTER PİLOTU OLDU

Küçüklüğünden beri pilot olma hayali kuran Komiser Yardımcısı Erol, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının 2017 yılında açtığı pilotaj sınavına katıldı. Sınavda başarılı olan Erol, gerekli eğitimleri aldıktan sonra bu yıl itibarıyla Havacılık Dairesi Başkanlığında pilot olarak görev yapmaya başladı. Böylece 1981 yılında kurulan Havacılık Dairesi Başkanlığında ilk kez bir kadın pilot, helikopter kokpitine oturdu.

Emniyetin ilk kadın helikopter pilotu

"UMARIM DAHA ÇOK KADIN PİLOT ARKAMDAN GELİR"

Erol, Emniyet Teşkilatının ilk kadın helikopter pilotu olmanın gururunu taşıdığını belirterek, "Bu durum, her uçuşta beni ayrı motive ediyor. Çok güzel bir duygu. Umarım daha çok kadın pilotumuz arkamdan gelir. Hepsine örnek olmaya çalışacağım, hepsini destekleyeceğim." dedi.

Emniyetin ilk kadın helikopter pilotu

İki kadın helikopter pilotu adayının eğitim sürecinde olduklarını anlatan Erol, onlarla birlikte çalışmayı beklediğini dile getirdi.

HEDEFİNDE SKORSKY VE ATAK KULLANMAK VAR

Erol, kadınların her alanda başarılı olabileceğine inandığını vurgulayarak, "Bundan sonraki hedefim, Skorsky ve Atak helikopter pilotu olmak. Yani kadın taarruz helikopteri pilotu olmak istiyorum. Emniyet Teşkilatımıza yakın zamanda Atak helikopterleri de gelecek. Onları bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Emniyetin ilk kadın helikopter pilotu Elif Gökçe Erol

Emniyetin ilk kadın helikopter pilotu

Emniyetin ilk kadın helikopter pilotu

Emniyetin ilk kadın helikopter pilotu

Emniyetin ilk kadın helikopter pilotu

Emniyetin ilk kadın helikopter pilotu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Havalimanında personele saldıran kadın

Havalimanında personele saldıran kadın

242
Havalimanında personele saldıran kadına siyasi linç

Havalimanında personele saldıran kadına siyasi linç

420
Irkçı saldırıya uğrayan personele çağrı: Şikayetçi ol

Irkçı saldırıya uğrayan personele çağrı: Şikayetçi ol

234
Ankara’da tonlarca soğan çöp oldu

Ankara’da tonlarca soğan çöp oldu

434
Yeni askerlik sisteminde detaylar belli oluyor

Yeni askerlik sisteminde detaylar belli oluyor

259
Sri Lanka’daki saldırılarda ölü sayısı 253’e düşürüldü

Sri Lanka’daki saldırılarda ölü sayısı 253’e düşürüldü

60
Dolar 5,95 seviyesinde işlem görüyor

Dolar 5,95 seviyesinde işlem görüyor

219
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir