Türk Polis Teşkilatının ilk kadın helikopter pilotu Komiser Yardımcısı Elif Gökçe Erol, huzur ve güvenliğin sağlanması için yürütülen çalışmalar kapsamında gece gündüz gökyüzünde görev yapıyor.

Emniyetin ilk kadın helikopter pilotu 27 yaşındaki Erol, 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Polis Akademisinden mezun oldu.

İLK KEZ BİR KADIN HELİKOPTER PİLOTU OLDU

Küçüklüğünden beri pilot olma hayali kuran Komiser Yardımcısı Erol, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının 2017 yılında açtığı pilotaj sınavına katıldı. Sınavda başarılı olan Erol, gerekli eğitimleri aldıktan sonra bu yıl itibarıyla Havacılık Dairesi Başkanlığında pilot olarak görev yapmaya başladı. Böylece 1981 yılında kurulan Havacılık Dairesi Başkanlığında ilk kez bir kadın pilot, helikopter kokpitine oturdu.

"UMARIM DAHA ÇOK KADIN PİLOT ARKAMDAN GELİR"

Erol, Emniyet Teşkilatının ilk kadın helikopter pilotu olmanın gururunu taşıdığını belirterek, "Bu durum, her uçuşta beni ayrı motive ediyor. Çok güzel bir duygu. Umarım daha çok kadın pilotumuz arkamdan gelir. Hepsine örnek olmaya çalışacağım, hepsini destekleyeceğim." dedi.

İki kadın helikopter pilotu adayının eğitim sürecinde olduklarını anlatan Erol, onlarla birlikte çalışmayı beklediğini dile getirdi.

HEDEFİNDE SKORSKY VE ATAK KULLANMAK VAR

Erol, kadınların her alanda başarılı olabileceğine inandığını vurgulayarak, "Bundan sonraki hedefim, Skorsky ve Atak helikopter pilotu olmak. Yani kadın taarruz helikopteri pilotu olmak istiyorum. Emniyet Teşkilatımıza yakın zamanda Atak helikopterleri de gelecek. Onları bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Emniyetin ilk kadın helikopter pilotu Elif Gökçe Erol