Emniyetten Fethi Sekin paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 5 Ocak 2017'de, İzmir Adliyesi'ne yönelik PKK'lı 2 teröristin bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırısında, şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i ölümünün 3'üncü yıl dönümünde unutmadı.

EGM, Twitter hesabından 'Kahramanlar can verir, Yurdu yaşatmak için! Şehadetinin 3. yıl dönümünde Fethi Sekin'i rahmetle anıyoruz' notu ile bir video yayımladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Fethi Sekin'i andı VİDEO

GÖREVİNİN BAŞINDA BİNLERCE FETHİ SEKİN

Videoda, çok sayıda polis memurunun ''Ben Fethi Sekin, görevimin başındayım'' sözlerine yer verildi. Ayrıca, videoda şehit Sekin'in fotoğrafına yer verilerek, "Ben polis memuru Fethi Sekin. 5 Ocak 2017 tarihinden şehit olarak yeniden doğdum" ifadelerine yer verildi. Video, şehit Sekin'in cenaze törenine çekilen fotoğraflar ile sona erdi.



