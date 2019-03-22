taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6796
Euro
6.4118
Altın
1312.745
Borsa
99835.31
Gram Altın
239.321

Emniyet'ten FETÖ operasyonu

FETÖ'nün kaymakamlar sorumlusu olduğu gerekçesiyle yargılanan eski TÜBİTAK personeli Mesut Yılmazer için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı

Haber Merkezi | 22.03.2019 - 18:12..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

sd

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Ankara bölgesi kaymakamlar sorumlusu" olduğu ve "silahlı terör örgütü yönetmek" suçundan yargılanan eski TÜBİTAK personeli Mesut Yılmazer'in tahliyesine yapılan itiraz kabul edilerek, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

AA'nın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince verilen tahliye kararına, Yılmazer'in yeniden tutuklanması talebiyle başsavcılıkça itirazda bulunulduğu anımsatılarak, itirazı kabul eden Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin, Yılmazer hakkında yakalama kararı çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada Mesut Yılmazer'in FETÖ şüphelisi Ali Fuat Yılmazer'in akrabası olduğu iddia edilmiş ise de sanık Mesut Yılmazer'in Kütahya, Ali Fuat Yılmazer'in ise Sakarya nüfusuna kayıtlı olduğu ve taraflar arasında akrabalık ilişkisi bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 15 YIL HAPİS İSTEMİ

Yılmazer, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince görülen FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına ilişkin 28 sanıklı davada "silahlı terör örgütü yönetmek" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

İddianamede, Yılmazer'in, ByLock kullanıcısı ve örgütün "Ankara bölgesi kaymakamlar sorumlusu" olduğu belirtiliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gezici araştırmanın son anketi

Gezici araştırmanın son anketi

461
Dolar 5.75'i gördü

Dolar 5.75'i gördü

638
Survivor yarışmacısı tepkiler üzerine hesaplarını gizledi

Survivor yarışmacısı tepkiler üzerine hesaplarını gizledi

173
Nihat Kahveci'nin Almanya'daki cuma anısı

Nihat Kahveci'nin Almanya'daki cuma anısı

87
Senegalli yolcuya 'terörist misin' diye sordu

Senegalli yolcuya 'terörist misin' diye sordu

635
Senegalli yolcuya saldıran taksici gözaltına alındı

Senegalli yolcuya saldıran taksici gözaltına alındı

407
Şanlıurfa'dan çıkan araç direkt Avrupa'ya gidebilecek

Şanlıurfa'dan çıkan araç direkt Avrupa'ya gidebilecek

161
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir