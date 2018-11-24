Emniyetten uyarı: Oltalama sitelerine dikkat

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, vatandaşları oltalama denilen fishing sitelerine karşı uyardı. Görevliler, fishing sitelerinin kart numarası ve son kullanma tarihini istediğini fakat resmi banka sitelerinin bunları istemediğini söyledi.

OLTALAMA SİTELERİNE KARŞI DİKKATLİ OLUN

Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü görevlisi, internet üzerinden yapılacak ödeme ve harcamaların kurumlara ait resmi ve bilinen sitelerden yapılması gerektiğini bildirerek "Fishing oltalama siteleri bulunmaktadır. Normalde banka sitesine girdiğiniz zaman hesap numarası, TC kimlik numarası ve şifre yazarak giriş yapılır ancak bu fishing sitelerde kart numarası ister, kartın son kullanma tarihini ister, kartın arka kısmında bulunan numarayı isterler. Resmi banka siteleri ise bunları istemezler. Bunları isteyen siteler fishing sitelerdir. Yani oltalama siteleridir. Buradan bilgileriniz alınarak harcama yapılıyor. Böylece kişiler mağdur oluyor. Kredi kartı ödemeleri, su, elektrik ödemeleri gibi internet üzerinden yapacağımız işlemleri bankaların resmi sitelerinden girerek yapmak daha faydalıdır" açıklamasında bulundular.

ŞİFRELEME YAPARKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

Görevli, mail hesabı açarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ise şu şekilde anlattı: "E-mail hesabı açarken, küçük harf, büyük harf, sayı ve rakamlar kullanarak şifre almaya dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca doğum tarihi, ad, soyad gibi şifreler kullanılmaması gerekiyor. Sosyal medya kullanıcılarının sosyal medya hesaplarındaki ikili güvenlik koruması durumlarını aktif hale getirmesi gerekiyor. Ayrıca sosyal medya hesabında 3 ya da 5 arkadaşın hesaba erişmesini sağlama özelliği var ve bu sayede de hesabını kurtarabilirler."



