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Emrah, Acun Ilıcalı'dan 84 bin lira tazminat kazandı

Şarkıcı Emrah, şarkılarının Acun Medya programlarında izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle açtığı davada Acun Ilıcalı'yı 84 bin lira tazminat ödemeye mahkum ettirdi.

Haber Merkezi | 10.01.2020 - 14:16..
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Emrah, Acun Ilıcalı'dan 84 bin lira tazminat kazandı

Cimriliği ve yatırımları ile magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren Emrah, bu günlerde çok mutlu.

ACUN'DAN PARA KAZANDI

Emrah; Unutabilsem, Götür Beni Gittiğin Yere ve İhtiyacı Var isimli şarkılarının Acun Medya'nın programlarında izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle açtığı davada mutlu sona ulaştı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Emrah, 30 bin lira maddi, 119 bin lira manevi tazminat talep etti.

Emrah, Acun Ilıcalı'dan 84 bin lira tazminat kazandı

Mahkeme ise Acun Medya'nın Emrah'ın maddi ve manevi haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 54 bin lira maddi, 30 bin lira da manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Emrah, Acun Ilıcalı'dan 84 bin lira tazminat kazandı

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