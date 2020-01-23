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Emrah boşanıyor

Emrah, 6 yıl önce evlendiği Sibel Kirer'den boşanma kararı aldı.

Haber Merkezi | 23.01.2020 - 11:49..
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Emrah boşanıyor

Sibel Kirer ile 2014 yılında dünyaevine giren Emrah, bu evlilikten iki çocuk sahibi olmuştu. Ünlü şarkıcı, 2 çocuğunun annesi Sibel Kirer'den boşanıyor.

SON 1 YIL DENEDİLER

Birkaç ay öncede boşanma kararı alan ünlü çift, birbirlerine bir şans daha vermişti. Boşanmamak için son bir yıl özel danışmalar tutan ikili, ne yazık ki evliliklerini kurtaramadı.

AVUKATLARLA GÖRÜŞÜYOR

Ayrılık konusunda kararlı olan Sibel Kirer, birçok avukatla görüşmeye başladı.

Sibel Kirer, istediği şartları yerine getirebilecek bir avukatı henüz bulmuş değil.

TAZMİNAT VE NAFAKA

Kirer, 6 yıllık evliliğinin ardından Emrah'tan yüksek bir tazminat ve aylık nafaka alabilir.

"KÖLE OLMA"

Sibel Kirer, boşanma kararından sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Kendi fotoğrafını yayınlayan Kirer, "Allah seni özgür yaratmışken, başkasının kölesi olma. Hz. Ali" yazdı.

Emrah boşanıyor

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